Mercedes va ouvrir une usine en Russie

Dédiée à la production de SUV urbains et de berlines Classe E, cette usine constituera une première pour le constructeur allemand dans ce pays.

Nonobstant la situation d'un marché automobile russe toujours aussi souffreteux (ventes en recul de 11% sur 2016 et de 5% en janvier), le groupe Daimler vient d'annoncer la construction de son premier site de production dans ce pays. Située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Moscou, cette usine devrait produire, à compter de 2019, des modèles haut de gamme (SUV et Classe E) auxquels la clientèle locale est particulièrement sensible.

Dans un communiqué, le constructeur allemand estime que ce projet nécessitera un investissement de "plus de 250 millions d'euros" et permettra la création d'un millier d'emplois directs sans compter les embauches indirectes auprès des sous-traitants alentour. Grâce à cet outil, Mercedes entend réduire ses frais de douane tout en étant en mesure de livrer des véhicules à de gros clients locaux, désireux d'acheter des véhicules directement produits en Russie.

Avec un total de 37000 immatriculations (-11% sur un an), la marque à l'étoile a conservé l'an passé son titre honorifique de première marque Premium au pays des tsars, reléguant BMW et Audi à respectivement 9500 et 16000 unités.