Internet des automobiles : Spirent émet des craintes pour 2017

Le fournisseur de solutions de tests pour réseaux mobiles, applications, services et périphériques, met en garde les industriels, notamment automobiles, contre des potentielles attaques malveillantes massives en 2017.

Si Spirent voulait jeter un froid, il ne s'y serait pas pris autrement. Le fournisseur de solutions de tests pour réseaux mobiles, applications, services et périphériques, a publié sa traditionnelle note de début d'année, dans laquelle il a averti qu'en 2017, le risque de perturbations allait s'intensifier pour un grand nombre d'applications civiles et militaires s'appuyant sur les systèmes mondiaux de navigation par satellite, tels que GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou.

La prédiction d'un risque accru de piratages et d'attaques de type usurpation de position par des adversaires criminels ou soutenus par un Etat – entre autres – fait partie des prévisions sécuritaires annuelles de Spirent pour l'année à venir. Ces prévisions font également ressortir le maintien du risque d'attaques par déni de service distribué (DDoS – Distributed Denial of Service) visant les périphériques et activités propres à l'Internet des objets (IoT – Internet of Things). Ce risque implique notamment les soins de santé et le secteur automobile qui, selon Spirent, vont constituer les cibles prioritaires pour les menaces à la sécurité dans le proche avenir.



"Avec la tendance croissante en faveur des véhicules autonomes, lesquels sont massivement tributaires du positionnement et du chronométrage GPS haute précision, les menaces qu'impliquent notamment l'usurpation de signaux, le brouillage et le 'bricolage temporel' (Time Tinkering) pourraient conduire à de graves perturbations, voir pire, a partagé son sentiment Sameer Dixit, directeur principal du conseil en sécurité chez Spirent. L'industrie du transport prend la situation très au sérieux et recherche d'ores et déjà différentes solutions pour se protéger contre ces menaces. Nous observons que ce contexte a imprimé une dynamique vers l'amélioration de la sécurité GNSS en 2017."