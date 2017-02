PSA et Maif conduisent TravelCar aux Etats-Unis

La start-up soutenue par PSA et Maif va s'implanter sur la marché américain dans un peu plus d'un mois. Un projet qui rapproche le constructeur de son objectif d'entretenir des activités outre-Atlantique.

Cela n'a rien d'un canular. Le 1er avril prochain, le groupe PSA remettra les pieds aux Etats-Unis, de manière officielle. Dans un communiqué publié ce 22 février, il a fait savoir qu'avec la Maif, ils vont accompagner TravelCar dans son plan de déploiement aux pays de l'Oncle Sam. Le Service de location de véhicules entre voyageurs fera ses débuts dans les aéroports de Los Angeles et de San Francisco, respectivement les 2e et 7e plus grands du pays.

Une traversée de l'Atlantique qui a un prix. TravelCar a levé la coquette somme de 15 millions d'euros, grâce au soutien de ses deux partenaires industriels, PSA et Maif. "Nous avons annoncé notre arrivée progressive aux Etats-Unis en proposant, dans un premier temps, des services de mobilité avec nos partenaires, rappelle Grégoire Olivier, le directeur des Services de Mobilité du groupe PSA. Nous déployons ces services à l'échelle mondiale pour répondre aux attentes de nos clients. Avec TravelCar aujourd'hui, nous écrivons le début de cette nouvelle étape outre-Atlantique."

Cet investissement pourrait porter ses fruits. Au moment de débarquer sur le marché, TravelCar devrait être le premier opérateur à proposer ce type de service aux Etats-Unis. Ahmed Mhiri, fondateur et CEO de l'entreprise née en 2012, quittera alors les terres européennes. Jusqu'à présent, il est déployé sur dix pays du Vieux Continent pour un total de 300000 utilisateurs, selon les chiffres internes.