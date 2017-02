Le CNPA s'associe à la région PACA en faveur de l'emploi

Pour faire face aux besoins du secteur automobile, l'organisation syndicale s'associe à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans sa démarche de Banque régionale pour l'emploi et l'apprentissage.

Confronté à une pénurie de talents dans certaines spécialités, le secteur automobile du sud-est de la France pourra dorénavant s'appuyer sur le concours de la BREA pour faire face à ses besoins. Alors que près de 500 postes ne sont pas pourvus dans la région, le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) s'est associé à la branche locale du Comité national des Professions de l'Automobile (CNPA) pour donner corps à l'activité automobile au sein de sa Banque régionale pour l'emploi et l'apprentissage.

De cette façon, les deux entités entendent améliorer la présentation des postes à pourvoir, mais aussi faciliter la mise en relation entre les entreprises à la recherche de nouveaux talents et ces derniers. L'inauguration de ce partenariat autour de la BREA s'est effectuée le 20 février dernier dans la concession Toyota de Laurent Guérin, située à Toulon, en présence de Patrick Chatrieux, président du CNPA PACA, et de Christian Estrosi, président de la région PACA.

Ce dernier a ainsi rappelé que cette banque constituait "un service pour chaque acteur du monde du travail" avant de souligner le paradoxe d'une région qui compte "320000 chômeurs" alors que "25000 emplois sont non pourvus". Patrick Chatrieux a quant à lui mis l'accent sur ces professionnels de l'automobile qui "participent au maillage territorial, assurent un commerce et un service de proximité, et offrent des emplois non délocalisables".