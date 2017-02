Mobility Tech Green lève 5 millions d'euros

Avec cette opération, le fournisseur de solutions technologiques dédiées à l'autopartage ambitionne de se développer à l'international et de lancer de toutes nouvelles offres. Il vient tout juste de lancer les solutions Care Box et Who Drives...

La montée en puissance de Mobility Tech Green sera pour 2017 ! En effet, le spécialiste des solutions technologiques dédiées à l'autopartage vient d'enregistrer sa première véritable levée de fonds. D'un montant de 5 millions d'euros et réalisée auprès de divers investisseurs privés, elle doit permettre à l'entreprise de se développer rapidement à l'international. Une expansion qui doit reposer sur toujours plus de partenariats et qui doit prioritairement s'effectuer dans les pays du nord de l'Europe ainsi qu'en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni (une réflexion est aussi menée sur l'Allemagne). L'entreprise, qui a recruté Samia Arfaoui au poste de directrice du développement international (elle travaillait auparavant comme consultante mobilité chez Athlon), dispose déjà de bureaux de représentation en Belgique et en Suisse.

"Nous souhaitons devenir le leader mondial des solutions d'autopartage en mode B-to-B-to-C", explique Alexandre Fournier, le directeur marketing et innovation de Mobility Tech Green. Son offre devrait en tout cas permettre de séduire toujours plus de collectivités territoriales et d'entreprises. Le catalogue produits de l'entreprise rennaise, qui a scellé à ce jour des partenariats avec des groupes tels que Orange, La Poste, Athlon, Assystem et Zencar, vient de lancer coup sur coup les offres Care Box et Who Drives.

La première permet à un gestionnaire de parc d'optimiser sa gestion de flottes en exploitant des données issues des véhicules autopartagés et la seconde permet à des entreprises ou à des collectivités territoriales d'identifier le conducteur d’un véhicule non attitré, facilitant donc le respect par les employeurs de la nouvelle réglementation sur l’obligation de dénonciation des infractions routières commises par des salariés au volant de véhicules de sociétés (le conducteur doit d'abord s'identifier pour démarrer le véhicule et, en cas d’infraction au Code de la route, une connexion avec l’Antai enregistre l’amende et identifie le collaborateur du véhicule concerné avec toutes les informations indispensables pour la requête en exonération). "Who Drives est disponible à moins de 6€ par mois et par véhicule", précise Alexandre Fournier.

Autant dire, donc, que le nombre de véhicules équipés par Mobility Tech Green devrait exploser dans les prochains mois, l'entreprise en totalisant à ce jour 1500. "Nos solutions sont appelées à concerner au moins 10000 nouveaux véhicules d'ici à 2020", indique d'ailleurs le directeur marketing et innovation de Mobility Tech Green. D'ici là, l'entreprise aura en outre lancé un outil d'aide à la décision en matière de gestion de parc, solution actuellement en cours de développement.