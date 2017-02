Rapport Dekra : l’objectif pour 2020 menacé

Dekra Automotive présente son rapport annuel sur la sécurité routière dédié au transport de personnes. Bilan, objectifs, causes et remèdes, l’organisation dresse un état des lieux de la circulation européenne.

Entre 1995 et 2015, la mortalité routière a baissé de plus de 70% en Europe. L’Union Européenne s’était alors fixée un objectif pour l’horizon 2020, celui de réduire de moitié la mortalité routière par rapport à l’année 2010, soit de passer sous la barre des 16000 victimes par an. Cet objectif pourrait bien se voir menacé, alors que la mortalité sur les routes vient de connaître sa première hausse depuis vingt ans, et ce malgré les efforts en termes de prévention consentis par l’UE depuis plusieurs années.

Fait troublant, 40% des 26000 décès dus au trafic routier, en Europe, l’an passé, ont eu lieu sur les territoires allemands, français et italiens (+2,4% d’accidents mortels en Allemagne, +2,3% en France et +1,1% en Italie). "Le nombre d’accidents mortels sur les routes est en augmentation dans ces trois pays en particulier, pays dans lesquels les usagers possèdent en général des voitures plus modernes qu’ailleurs en Europe", souligne Nicolas Bouvier, Président de Dekra Automotive.

L’inattention représente la cause principale des accidents mortels, relève ainsi le groupe, qui précise que 90% des accidents de la route en Europe sont causés par les erreurs humaines. L’éducation des usagers incarne donc un remède essentiel afin de contrebalancer ces récents mauvais chiffres. "Nous pensons que le travail consistant à améliorer la sécurité routière pour les années à venir doit être concentré sur ces logiques d’inattention de la part des usagers de la route. L’éducation demeure une priorité absolue", affirme Nicolas Bouvier.

Autre remède selon Dekra, la propagation des systèmes d’assistance à la conduite. Ces solutions qui équipent de plus en plus de véhicules apportent l’opportunité de "pardonner les erreurs des automobilistes", et le groupe voit en celles-ci autant d’outils permettant d’atteindre l’objectif pour 2020, en plus de l’entretien régulier des véhicules, alors que l’âge de la flotte européenne des voitures de tourisme avoisinait 9,7 ans en 2014, contre 8,4 ans en 2006.