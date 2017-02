Top départ pour Viva Technology 2017

La conférence de lancement de l'événement Viva Technology, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Paris, avait lieu en grande pompe à l'Elysée. Tous les détails en un clic.

Après une première édition réussie, Viva Technology, qui se tiendra au parc des expositions de la porte de Versailles les 15, 16 et 17 juin, nourrit l'ambition de devenir le rendez-vous du numérique de référence en Europe et même au-delà, puisque Francis Morel (Groupe LVMH - Les Echos) et Maurice Lévy (Groupe Publicis, entres autres) sautent allègrement le pas du parallèle avec le Festival de Cannes.

Une ambition soutenue par l'Etat et la conférence de lancement de Viva Technology avait pour écrin le Palais de l'Elysée, à l'invitation du président de la République, François Hollande, dont le discours riche en traits d'humour comportait aussi des messages significatifs : "Viva Technology a vu le jour parce que de grands entrepreneurs français l'ont créé, mais aussi parce que la France est son berceau. La France est au premier rang des pays européens pour la mutation numérique et la French Tech, qui doit beaucoup à Emmanuel Macron et Axelle Lemaire, en est une parfaite illustration. L'Etat a donc clairement un rôle à assumer et à jouer par rapport à cet enjeu d'envergure. C'est pourquoi nous soutenons Viva Technology. Et je rappelle volontiers plusieurs actions et dispositifs : la sanctuarisation du Crédit Impôt Recherche, son élargissement via le Crédit Impôt Innovation, le rayonnement de Bpifrance, de son Fonds National d'Amorçage, etc. Nous avons aussi lancé un Concours mondial de l'Innovation et nous annoncerons le mois prochain un plan de financement de la recherche sur l'Intelligence Artificielle. Tout cela est au service du pays, d'une vision du futur sous l'angle du progrès et du bien-être."

Cet adoubement de François Hollande, qui fut doublé d'une prise de parole toujours aussi vive et pertinente d'Axelle Lemaire, a trouvé son écho "business" dans la présence de Bernard Arnault, président de LVMH, à l'origine de l'événement aux côtés de Maurice Lévy. Avec un discours dont on peut isoler quelques temps forts : primo, ne pas opposer start-up et grands groupes et garder à l'esprit qu'il faut articuler leurs relations pour libérer l'entreprise et construire les géants de demain, étant entendu que l'état de start-up doit être transitoire ; secundo, aider les start-up, mais aussi les grands groupes au lieu d'accabler ces derniers d'une pléiade de réglementations ; tertio, nous appuyer sur nos grandes écoles de commerce et d'ingénieurs qui sont un formidable atout par rapport à d'autres pays dans la course à l'innovation.

Sur ces bases solides, Viva Technology 2017 va chercher à renforcer sa dimension internationale, notamment pour son prestigieux panel d'intervenants, son attrait vis-à-vis des start-up (plus de 5000 start-up sont attendues et la plateforme de challenges est reconduite), et ses animations (tournoi d'e-gaming, concert, art digital, etc.). LVMH lancera aussi la LVMH Innovation Award pour mettre en avant une start-up prometteuse suite à une compétition internationale. 50000 visiteurs devraient se rendre porte de Versailles durant les trois jours de l'événement, tandis que 20 lancements de produits sont d'ores et déjà programmés en avant-première. Viva Technology peut aussi s'appuyer sur un solide réseau de partenaires, quatre partenaires Platinum (BNP Paribas, Google, La Poste et Orange) et seize partenaires Gold, dont Valeo qui reconduira un Lab Innovation de type "Automobile Tech", comme lors de la première édition en 2016.