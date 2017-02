Mecaplast présente son démonstrateur SMT2

Avec son nouveau show-car, le spécialiste des composants plastiques dévoile 26 nouvelles innovations touchant à la fois l'intérieur, l'extérieur et le moteur.

Avec un changement d'actionnaire principal, la construction de nouvelles usines (Maroc, Mexique, Roumanie, Slovénie), la signature de partenaires stratégique ou de JV au Japon, en Chine et en Iran, et surtout le rachat de l'américain Key Plastics (400 M€ de CA pour 4000 collaborateurs), l'année 2016 aura permis à Mecaplast de littéralement changement de dimension. Grâce à cette croissance, l'équipementier franco-monégasque revendique à présent un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros et emploie quelques 10000 salariés dans 21 pays.

Côté perspectives, tous les signaux sont au vert avec un carnet de commande remplit pour les deux prochaines années et bien garnit pour les trois suivantes mais aussi avec un rééquilibrage entre ses différents clients (les Français ne représentant plus que 33% de son activité contre plus de 50% il y a peu) et ses différents marchés, le trio Chine-France-USA s'octroyant chacun une part d'environ 18%. Parallèlement, le groupe poursuit ses efforts en matière de R&D avec le dépôt de 16 nouveaux brevets en 2016 (et même 42 depuis 2014) et une kyrielle de nouveautés.

La complexité du véhicule hybride

Directeur général de l'équipementier, Pierre Boulet y voit là "le signe d'une dynamique interne qui consiste à formaliser une idée, par le biais du brevet, pour ensuite la concrétiser au travers de son industrialisation". Aussi, pour la deuxième année de rang, Mecaplast donne vie à ses créations avec l'appui d'un véhicule de série transformé en show-car de démonstration. Après le Volkswagen Tiguan, dénommé SMT1, présenté en 2016 avec une vingtaine d'innovations, place à la Toyota Auris Hybrid SMT2 et ses 26 nouveautés plastiques.

Un choix qui ne doit rien au hasard, comme l'explique François Bollier, ingénieur innovation, l'équipementier souhaitant "se placer au plus près de ce que sera l'automobile dans 10 ou 15 ans" (avec plus d'électrique et d'hybride donc) tout en rendant ses innovations intégrables "dans un cadre complexe", compte-tenu de la place que nécessite l'hybridation. Côté motorisation, justement, Mecaplast a notamment mis au point une ligne d'admission compacte avec filtre à air 100% synthétique (donc 100% recyclage et 10% moins volumineux), un répartiteur d'air avec échangeur thermique plastique intégré offrant, outre un gain de masse et d'espace, une grande liberté de forme (voir photo ci-dessus), ou encore un rack de batterie modulaire réduisant le nombre de composant.

Des montants intérieurs multifonctions

Au niveau des éléments extérieurs, le travail des ingénieurs s'est porté sur le capot avec un module d'auvent en composite réduisant de 40% le poids de cet élément, des montants de porte connectés (ouverture/fermeture via Smartphone grâce à la technologie NFC), des barres de toits modulaires ou encore des enjoliveurs de roue actifs avec des volets s'ouvrant lors du freinage pour refroidir les étriers. Enfin, à l'intérieur, les recherches se sont concentrées sur le coffre (rangements intégrés au plancher, sangles de maintiens, rail porte-sac, poignée de hayon éclairante), la console centrale ainsi que la boîte à gants avec une porte souple.

Mais l'innovation la plus spectaculaire se trouve sur les montants intérieurs avec des ébénisteries éclairantes. Plus qu'une coquetterie qui ravira les amateurs, toujours plus nombreux, de personnalisation, cette nouveauté a été imaginée pour répondre à de nouveaux besoins tel que ceux du véhicule autonome. "Les atouts de ces montants sont multiples. Ils peuvent servir de détecteur d'angle mort, d'avertisseur pour le conducteur en cas de danger ou encore de lumière d'ambiance, étaye François Bollier. Notre volonté consistait à dépasser la simple innovation visuelle, stylistique, pour lui donner une fonction avec une vraie valeur ajoutée".