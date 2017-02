Carlos Ghosn lâche les rênes de Nissan

Comme attendu depuis l'automne dernier, le dirigeant cède la présidence du constructeur nippon à Hiroto Saikawa pour se consacrer à Renault et Mitsubishi.

C'est une page qui se tourne pour Carlos Ghosn (62 ans) tout autant que pour Nissan. Recruté en 1999 pour redresser le constructeur nippon puis nommé à sa présidence deux ans plus tard, le dirigeant franco-brésilien a choisi de se mettre en retrait d'un groupe qu'il avait trouvé au bord de la faillite avant d'en faire une affaire très rentable (100M€ de CA). Après l'avoir nommé, en octobre dernier, à la co-présidence du constructeur, Carlos Ghosn a logiquement fini par céder les commandes de celui-ci à Hiroto Saikawa, ex directeur de la compétitivité, présent depuis quatre décennies dans les rangs de la firme de Yokohama !

L'abondance de casquette semble ainsi avoir convaincu l'emblématique patron de l'Alliance de faire ce choix. "Il y a un moment où il faut être réaliste sur ce qu'on fait et ce qu'on peut bien faire, c'est l'élément décisif", a-t-il expliqué au siège de la marque, selon des propos rapportés par Bloomberg News, ajoutant qu'il "vient un temps où il faut passer le relais à quelqu'un d'autre". A compter du 1er avril, Carlos Ghosn cèdera alors la direction exécutive de Nissan tout en restant président du conseil d'administration ainsi que président de celui de Mitsubishi Motors, racheté l'an dernier par l'Alliance, et P-dg de Renault.

Mitsubishi et Renault concentreront désormais toute son attention lui qui ambitionne de remettre sur pied le constructeur au diamant, plongé depuis plusieurs mois dans un scandale de fraude, et de poursuivre le développement de celui au losange avec un CA de 70 milliards d'euros espéré pour 2022. "Ce changement programmé va me permettre de consacrer plus de temps et d'énergie pour gérer l'évolution stratégique et opérationnelle de l'Alliance ainsi que son expansion", souligne encore Carlos Ghosn. L'ensemble constitué des groupes Nissan, Renault, Mitsubishi et Avtovaz a écoulé 9,86 millions de véhicules l'an dernier, faisant de l'Alliance le quatrième acteur mondial.