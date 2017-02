Les VUL démarrent à +9,3 % en Europe

Les immatriculations de véhicules commerciaux légers ont progressé de 9,3 %, en janvier, dans l'UE, selon les statistiques de l'ACEA, publié ce 23 février. Il s'agit du troisième mois consécutif de croissance.

Le VUL n'a rien à envier au VP. D'après les données enregistrées par l'ACEA, l'association européenne des constructeurs automobiles, les immatriculations de VUL ont progressé de 9,3 % en janvier, soit le troisième mois de croissance de rang. Cela vient confirmer le regain de vigueur du segment, qui a immatriculé au total 142864 unités, lors du premier mois de l'année.

Bien entendu, Il faut tempérer ce succès dont les clés sont probablement les mêmes que pour le VP, notamment un nombre de jours ouvrés supérieur et le recours à des artifices, telles que des immatriculations massives en toute fin de mois. Il n'empêche que les chiffres de l'ACEA rapportent des croissances significatives dans tous les pays majeurs.

La France reste le premier débouché pour les VUL. Il a été immatriculé 30842 unités, soit 10,3 % de plus que l'an passé. Second au classement, le Royaume-Uni et ses 21363 véhicules livrés n'enregistrent qu'une progression de 1,2 %, d'après le bilan édité par l'ACEA. Avec 5,8 % de volume supplémentaire, l'Allemagne a totalisé 17945 unités, en janvier. L'Italie fait presque aussi bien. Sur la péninsule transalpine, les distributeurs ont connu une croissance de 5 %, à 12200 unités. On notera enfin la performance de l'Espagne, en gain de 31,5 %, à 13886 unités.

Si on exclut le mois d'octobre, le marché du VUL n'a rencontré que des élans de croissance au cours des 12 derniers mois écoulés.