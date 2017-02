Le groupe Pautric inaugure à Rennes

Après un an de travaux, l'opérateur breton a officialisé, jeudi soir, l'ouverture du tout nouveau site BMW/Mini Huchet relocalisé au cœur du pôle automobile de Saint-Grégoire, au nord de la capitale bretonne.

Ouverte depuis la fin d'année dernière, c'est jeudi dernier, que la concession BMW/Mini Huchet de Rennes, appartenant au groupe Pautric, a été officiellement inaugurée jeudi dernier en la présence de 5 000 personnes. "L'occasion de dévoiler aussi à nos invités et clients au cours de cette soirée exceptionnelle les nouvelles Série 5 et Mini Countryman", explique Sébastien Lavalaye directeur général du site. Un dirigeant qui se dit ravi de pouvoir "travailler dans tel un outil extraordinaire et dans un tel environnement qui reproduit à merveille l'univers de la marque."

Il a fallu un an de travaux et un investissement de 8 millions d'euros pour ce nouvel écrin flambant neuf qui s'étend sur 15000m² de terrain, dont 9000m² couverts, et qui bénéficie d'une façade de 115m. La toute nouvelle concession bénéficie de tous les nouveaux standards des deux marques du groupe bavarois.

Le site BMW/Mini Huchet, Concessionnaire de l'Année du Journal de l'Automobile en 2005, racheté par le groupe Pautric en 2008, a terminé l'exercice 2016 avec un CA de 71 millions d'euros commercialisant 750 BMW, 310 Mini et 1 400 VO. "Avec un tel site et sur une année pleine, nous envisageons logiquement de faire plus en 2017 aussi bien en VN qu'en VO", confie Sébastien Lavalaye qui dit viser les 850 BMW et 330 Mini neuves. A charge pour la concession rennaise de rester leader du segment Premium localement où le site accapare 40% du marché devant ses deux principaux concurrents allemands (Mercedes est distribuée par le groupe Cobredia et Audi par le groupe PGA, NDLR).

Le groupe Pautric est un des principaux distributeurs BMW/Mini en France avec 3700 BMW et 1 800 Mini neuves écoulées en 2016, marques qu'il distribue sur différentes plaques : Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Rhône-Alpes et PACA. Il distribue aussi les marques Mercedes et Smart en région Midi-Pyrénées pour des volumes respectifs de 1 200 et 250 unités neuves.