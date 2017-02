2016, année record pour Plastic Omnium

Dans la lignée d'un exercice 2015 déjà très satisfaisant, l'équipementier a conforté son rang l'an passé, affichant notamment un chiffre d'affaires et un bénéfice net en hausse de respectivement 15,9% et 20,8%.

Marqué par le rachat des activités systèmes extérieurs de Faurecia, soit l'opération de croissance externe la plus importante de son histoire, l'exercice 2016 constitue "une année exceptionnelle" pour Plastic Omnium, à en croire Laurent Burelle, son P-dg. Au regard des résultats financiers dévoilés jeudi dernier, difficile de contredire le charismatique dirigeant. Son groupe a ainsi généré un chiffre d'affaires de 6,9, en croissance de 15,9% en données brutes et de 12,1% à périmètre et taux de change constants, alors que l'activité automobile représente 95% de ce total.

La marge opérationnelle, équivalente à 9,5% du CA, atteint 557,8 millions d'euros et progresse de 18,7% alors que le bénéfice net gagne près de vingt-un points et s'élève à 312,1 millions d'euros. Indicateur financier toujours suivi de près dans le secteur auto, le flux de trésorerie se chiffre à 240,7 millions d'euros, soit 19,2% de plus qu'il y a un an, alors que la part de l'EBITDA dans le CA global reste stable mais progresse de 17,2% en valeur absolue à hauteur de 810 millions d'euros.

Engagé dans un vaste programme d'investissement s'étendant jusqu'en 2020 et portant à la fois sur la construction de nouvelles usines et sur un centre de R&D, qui sera basé à Bruxelles (Belgique), le groupe a mobilisé une enveloppe de 402,1 millions d'euros (+ 24,6%) pour préparer son avenir. A noter, enfin, que l'endettement de Plastic Omnium explose passant, en un an, de 268 à 800 millions d'euros, une somme qui intègre notamment les 665 millions d'euros versés en milieu d'année à Faurecia dans la cadre de la transaction évoquée plus haut.

Grâce à celle-ci mais aussi grâce à une production automobile mondiale attendue en hausse de 1% à 2%, l'équipementier table sur une forte croissance de son activité en 2017 et anticipe d'améliorer ses positions dans toutes les régions où il est présent. A plus longue échéance, soit à horizon 2020, Plastic Omnium estime être en mesure de poursuivre sur cette lancée et ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros.