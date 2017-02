Philippe Geffroy prend la tête du CSIAM

Réuni mercredi dernier à Paris, le Conseil de la Chambre Syndicale Internationale de l'Automobile et du Motocycle a élu le président de Mazda France à la tête de sa branche VP.

Président de Mazda France depuis septembre 2011, Philippe Geffroy (61 ans) se voit confier, en parallèle, la tête de la Chambre Syndicale Internationale de l'Automobile et du Motocycle. Réuni le 22 février dernier, le Conseil du syndicat a élu, à l'unanimité, le dirigeant à la présidence de la branche Voitures Particulières. Un titre qui confie au nouvel élu un "leadership moral" sur l'ensemble de l'organisation, comme le précise la CSIAM dans un communiqué.

Le reste de l'organigramme demeure inchangé. Thierry Archambault continue d'assumer la fonction de président-délégué du syndicat et se trouve toujours secondé par Jean-Marc Diss (directeur général de Mercedes-Benz Trucks France) à la tête de la branche Véhicules Industriels, Bus et Cars, Eric de Seynes (directeur général des opérations de Yamaha Europe et Président de Yamaha Motor France), président de la branche Motocycles, et Luc Malnoury (directeur technique de Suzuki France) en qualité de trésorier de la CSIAM.

Titulaire d'une licence d'Administration Economique et Sociale et d'une autre en Information et Communication, complétées par un MBA d'HEC, M. Geffroy a occupé au cours de sa carrière divers postes à haute responsabilité dans l'industrie automobile. Il a notamment été président de Ford Suède, a pris la tête de plusieurs directions chez Ford France et a également fait un passage chez Nissan, en qualité de vice-président en Europe et au Mexique.