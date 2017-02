AutoPink voit plus loin que le VO

Le spécialiste du véhicule d'occasion en ligne dispose désormais d'une plateforme sœur dédiée aux services avec des pneumatiques, des pièces ou encore des accessoires.

Détenue depuis novembre dernier par le groupe Delticom, leader européen de la vente de pneumatiques en ligne, le site AutoPink.fr diversifie ses activités. Jusqu'alors spécialisé dans l'achat et la revente de véhicules d'occasion, celui-ci élargit à présent sa palette de services de sorte à couvrir "l'ensemble des aspects ayant trait à la mobilité individuelle", comme l'indique sa maison mère dans un communiqué. Plus concrètement, la plateforme se duplique désormais sous forme de boutique en ligne grâce au site Autopink-shop.fr.

Au travers de celle-ci, les internautes ont accès à une plateforme compilant plus de 25000 références de pneumatiques différentes, ainsi que 300000 pièces et accessoires automobiles de plus de 100 marques différentes, tels que des huiles ou encore des jantes. Un moteur de recherche permet aux clients de trouver leur bonheur en quelques clics alors que la livraison est assurée en "quelques jours seulement". L'expérience de Delticom permet, en outre, à la plateforme de profiter de tarifs attractifs ainsi que d'un réseau de 2000 partenaires de montage.

"Nous sommes pleinement conscients des besoins de notre clientèle en matière de mobilité individuelle, note Thierry Delasalle, membre du conseil d'administration de Delticom AG. Qu'il s'agisse d'acheter une voiture, de trouver des pièces détachées nécessaires pour remplacer une pièce d'usure, de se doter des équipements adéquats, voire de vendre son véhicule, AutoPink couvre désormais l'intégralité du cycle de vie d'un véhicule." Et le dirigeant d'évoquer "une grande première dans le secteur du e-commerce", alors que la plateforme sera prochainement lancée dans d'autres pays européens.