Opteven lance Mobilitis

Il s'agit d'une offre d'assistance premium pour flottes d'entreprises, une offre qui peut aussi être proposée en marque blanche.

Les flottes d'entreprises sont plus que jamais des cibles pour les assisteurs-garantisseurs. Pour preuve, Opteven vient d'étoffer son catalogue produits avec le lancement d'une offre dénommée Mobilitis. Offre d'assistance premium adaptable à toutes les tailles d'entreprises et à toutes les catégories de collaborateurs, elle permet d'assurer la mobilité des salariés dès le premier kilomètre et quel que soit l'événement auxquels ils doivent faire face (crevaison, erreur de carburant…). Pouvant être proposée en marque blanche, elle est valable aussi bien sur des VP que des VUL, des deux-roues ou encore des PL.

"Ses garanties correspondent aux besoins les plus exigeants du marché comme le dépannage aux frais réels, la couverture des événements climatiques ou le full crédit", précise Opteven. Les intermédiaires et les flottes peuvent pour leur part adapter ces garanties et leurs plafonds selon un système à la carte, tous les intermédiaires type courtiers, assureurs et loueurs pouvant bien évidemment suivre les dossiers via un Extranet.

Mobilitis comprend en outre une garantie matériel informatique et les conducteurs bénéficient d'une application permettant de contacter l'assistance, d'être géolocalisés et de visualiser sur son smartphone l'arrivée du dépanneur sur le lieu d'intervention. "Présenté en priorité à nos partenaires courtiers et assureurs fin 2016, Mobilitis a déjà séduit une grande entreprise française du luxe dont la flotte importante appelle une réponse adaptée aux besoins de collaborateurs exigeants", relève Opteven.