Hyundai offre la KiWhi Pass

Hyundai a décidé d'offrir pendant un an à tous les acquéreurs d'une Ioniq en version électrique la carte d'accès et de paiement pour bornes de recharge VE de la société Easytrip. Ils pourront en outre bénéficier d'une aide à l'installation d'une borne de recharge VE à domicile.

Hyundai mise aussi sur les services afin de favoriser les ventes de sa Ioniq (ce modèle est accessible aujourd'hui en version hybride standard et en version électrique, et il le sera également en version hybride rechargeable au second semestre). Si tous les clients de ce modèle bénéficieront d'une garantie de cinq ans avec kilométrage illimité et assistance gratuite ainsi que d'une garantie gratuite de la batterie haute tension pendant huit ans ou 200000km, les acquéreurs de sa seule version électrique bénéficieront en plus d'une assistance crevaison et rapatriement jusqu'au point de recharge le plus proche pendant cinq ans.

Les clients de cette version électrique se verront en outre offrir pendant un an une carte d'accès et de paiement pour bornes de recharge KiWi Pass éditée par la société Easytrip et proposée par le constructeur sous l'appellation de Hyundai Blue Drive Pass. Last but not least. S'ils souhaitent également installer chez eux une borne de recharge VE, ils pourront bénéficier d'une participation financière de Hyundai Motor France à hauteur de 234 euros HT. Le constructeur a scellé pour ce faire un partenariat avec la société Proxiserve. "Ce partenariat permet également de fournir en point de vente une estimation rapide et simple pour les clients désireux d'installer une solution de recharge à domicile", note Hyundai Motor France. Proxiserve va par ailleurs déployer 150 bornes de recharge dans le réseau Hyundai en France.