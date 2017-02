De haut en bas et de gauche à droite : Christoph Frost, Matteo Berti, Giovanni De Bei, Giampaolo Brioschi, Giuseppe Magistrale et Alessandro Villa.

Nominations en série chez Marangoni

Le manufacturier transalpin redéfinit sa structure opérationnelle grâce à plusieurs nominations effectives depuis le début du mois.

Certains font état d'une "fin de cycle". Marangoni préfère parler de son côté d'une "relève des générations". Confronté au vieillissement de ses cadres, le manufacturier italien a procédé, en début de mois, à une large revue de ses effectifs. Huit ans après avoir intégré le groupe, Christoph Frost se voit confier la direction commerciale Retreating Systems EMEA après occupé, depuis 2015, le poste de co-directeur général de Marangoni Retreating Systems Deutschland.

De son côté, Matteo Berti assume désormais la responsabilité de la direction commerciale de la BU Rechapage Direct et Services après avoir été en charge de la division des pneumatiques Commercial & Industrial, depuis 2014. Responsable marketing du secteur Rechapage Industriel depuis 2009, Giovanni De Bei est nommé directeur commercial Tyre Retrating Machinery. Une belle récompense pour ce fidèle qui évolue dans le groupe depuis quatorze ans. Autre fidèle (il a intégré Marangoni en 1998), Giampaolo Brioschi est le nouveau directeur Central Recherche et Développement.

Quand à Giuseppe Magistrale, il devient Gestionnaire Projet Mondial Six Sigma en plus de son poste de responsable Recherche et Développement pour le matériel prémoulé. Enfin, Alessandro Villa a été nommé directeur des systèmes de production et supervisera, à ce titre, les investissements industriels, les projets d'investissements de la production, l'optimisation des affectations de la production de la BU Rechapage ou encore la coordination de l'équipe industrielle.