Accord de partenariat entre Allianz et la Formule E

Allianz devient partenaire officiel du championnat du monde de Formule E. La compagnie d’assurance se concentrera sur le développement d’expériences innovantes pour les fans.

Créer une expérience immersive à l’occasion de chaque événement, c’est ce que proposera Allianz avec son nouveau partenaire, le championnat du monde de Formule E. En plus de l’affichage de son logo sur la voiture de démonstration, la compagnie d’assurance se concentrera autour du nouvel Allianz eVillage. Présent lors de chaque grand prix, ce lieu permettra de présenter des concepts et technologies futuristes dans l’ "Explorer Zone" et de faire découvrir des activités interactives, avec pour objectif de "créer de nouveaux moyens pour instruire et engager au mieux les fans de Formule E".

Dans le nouvel eVillage, les fans auront également la possibilité de suivre les courses en direct sur des écrans géants, de se rapprocher des pilotes lors des sessions d’autographes et de participer à la remise des prix lors des podiums. Grâce à ces dispositifs, qui seront présentés à partir du 1er avril prochain à l’occasion du ePrix de Mexico, Allianz et la Formule E espèrent "briser la barrière entre les fans et les pilotes souvent observée dans le sport automobile traditionnel".

"Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir l’Allianz Explorer Zone dans notre eVillage, ce qui va permettre aux visiteurs de découvrir les dernières technologies numériques telles que l’impression 3D, les drones ou encore la réalité virtuelle", explique Jean-Marc Pailhol, directeur Market Management & distribution chez Allianz SE. Le logo de l’assureur sera également visible lors de la Roborace, première course électrique sans pilote actuellement en phase d’essais, qui se déroulera sur les circuits urbains de Formule E.