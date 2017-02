Ford imagine la "Ville de demain"

A l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Ford a présenté sa vision de la "Ville de demain" et son concept "Autolivery" qui compte révolutionner le secteur de l’utilitaire.

C’est par le biais d’une expérience de réalité virtuelle que Ford a présenté lors du plus grand rassemblement mondial pour l’industrie de la mobilité son concept innovant "Autolivery". Développé par trois designers de la marque basés à Shangai dans le cadre du "Last Mile Mobility Challenge", un des "hackatons" organisés par le constructeur américain, le concept s’appuie sur l’utilisation de fourgonnettes électriques autonomes et de drones pour ramasser et déposer des marchandises et des colis dans des zones urbaines. Les fourgons transporteraient les marchandises de manière rapide et efficace, avant que les drones ne se chargent de la dernière partie du voyage, et pourraient atteindre des zones inaccessibles en voiture, comme le haut d’une tour.

"La Ville de demain" envisage alors de répondre aux défis de mobilité urbaine tels que les embouteillages ou la pollution, afin d’aider les gens à se déplacer plus facilement. Dans cette vision, les concepteurs imaginent par exemple des routes transformées en espaces verts. "Il s’agit de rendre la vie en ville plus facile", explique Euishik Bang, un des concepteurs d’Autolivery. "Utiliser la technologie des véhicules autonomes et électriques avec des drones pour envoyer et livrer rapidement et facilement des colis pourrait aider à rendre la vie meilleure pour tout le monde."

Ford présente également lors du congrès catalan d’autres concepts issus du "Last Mile Mobility Challenge", comme l’assistant personnel électrique Carr-E et le tricycle électrique pliable TriCiti.