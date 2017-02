Europcar va encore bourse délier d'ici 2020

Le chiffre d'affaires supplémentaire attendu par le loueur entre les exercices 2016 et 2020 doit provenir d'opérations de croissance externe à hauteur d'au moins 50%. Le groupe table sur des recettes de plus de 3 milliards d'euros à l'horizon 2020.

Les prochaines années seront encore synonymes de rachats pour le groupe Europcar. Ce dernier vient de faire savoir qu'il comptait voir son chiffre d'affaires passé de 2,151 milliards d'euros en 2016 (+ 3% à taux de change constants par rapport à 2015) à plus de 3 milliards d'euros en 2020, avec des revenus additionnels issus de la croissance organique à hauteur de 300 à 500 millions d'euros et des opérations de croissance externe à hauteur d'au moins 500 millions d'euros.

En d'autres termes, les nouvelles acquisitions - qui pourront aussi inclure des rachats de franchisés - contribueront au moins pour moitié aux 849 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnels attendu par le loueur entre les exercices 2016 et 2020. L'an dernier, le groupe a investi 47 millions d'euros dans des opérations de croissance externe, prenant notamment le contrôle de la société espagnole d'autopartage Bluemove, de l'entreprise britannique de services de chauffeur privé Brunel, et de l'opérateur italien d'offre d'autopartage GuidaMi (toutes ces opérations ont été réalisées via Ubeeqo, entité aujourd'hui détenue aujourd'hui à 100% par le groupe Europcar).

"Nous souhaitons encore nous développer sur le marché du car-sharing", explique Caroline Parot, la présidente du directoire du groupe Europcar. L'entreprise souhaite que sa business unit new mobility services continue de prendre de l'importance dans son activité : elle a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de "seulement" 5 millions d'euros (1,8 milliard au niveau de la business unit cars, 210 millions d'euros au niveau de la business unit vans & trucks, 82 millions d'euros au niveau de la business unit low cost et enfin 45 millions d'euros au niveau de la business unit international coverage).

Il n'empêche. Le loueur va aussi s'attacher, d'une part, à développer sa marque low cost InterRent, et d'autre part, à doubler le nombre d'aéroports européens concernés par son programme d'amélioration du service client baptisé Air Force One (ce programme a déjà été déployé dans 20 aéroports). InterRent est proposé aujourd'hui dans plus d'une quarantaine de pays, Europcar étant présent pour sa part dans plus de 140 pays . "N'oublions pas non plus que nous sommes partenaire de Daimler dans l'offre Car2Go", relève également Caroline Parot. C'est sûr. Europcar veut plus que jamais devenir un acteur majeur des nouvelles mobilités.

300000

Nombre de véhicules achetés en moyenne tous les ans par le groupe Europcar.

213800

En moyenne, c'est le nombre de véhicules qui composaient la flotte du groupe Europcar sur 2016.

2000

Nombre de véhicules actuellement proposés en car-sharing au sein du groupe Europcar. Ils sont proposés notamment via les entités Ubeeqo et Bluemove.

119,2

C'est en millions d'euros le bénéfice net enregistré par le groupe Europcar sur 2016 (- 56 millions d'euros en 2015).

76,5%

Taux d'utilisation de la flotte du groupe Europcar l'an dernier (76,1% en 2015).

19%

Contribution de la France au chiffre d'affaires 2016 du groupe Europcar (22% pour le Royaume-Uni).