Un Mondial de Paris 2018 raccourci !

Pour faire face à la baisse de fréquentation du rendez-vous tricolore, les organisateurs du Mondial de l'Automobile de Paris ont choisi d'amputer de cinq jours ouvrés la prochaine édition.

Alors que le rendez-vous parisien fêtera à cette occasion ses 120 ans d'existence, le Mondial de l'Automobile de Paris 2018 offrira une configuration quelque peu inédite. S'étalant depuis plusieurs éditions sur seize jours ouvrés (deux semaines pleines et trois week-ends), la prochaine se tiendra du 4 au 14 octobre 2018 et comprendra ainsi cinq jours de moins. Un choix qu'il convient de mettre en perspective avec les difficultés rencontrées l'an dernier.

Si l'édition 2016 a été marquée par une baisse de près de 15% de la fréquentation (1,07 million de visiteurs contre 1,25 million en 2014), celle-ci aura également mis en exergue de multiples problèmes. Par-delà un changement de patron au pied levée – Jean-Claude Girot ayant pris la relève d'Etienne Cochet seulement quatre moins avant l'ouverture des portes – ce sont surtout les critiques formulés par certains exposants (évènement trop long, trop couteux, répartition des halls à revoir) et l'absence de quelques grands noms qui ont porté atteinte à l'évènement.

Ford, Volvo, Mazda, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Lamborghini et même Alpine, pourtant en pleine relance, n'étant ainsi pas présents à la Porte de Versailles, l'an dernier. Entendant les jugements de chacun, AMC Promotion a donc fait le choix de présenter un calendrier plus dense pour un salon qui perdra certes un week-end mais gagnera deux nocturnes supplémentaires (six en tout) afin "d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions et pour que la visite du Salon soit la plus agréable possible", justifie l'organisation dans un communiqué.