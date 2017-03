Waze intègre le consortium Smart Device Link

Waze rejoint les constructeurs Ford, Toyota, Mazda, Subaru, PSA et Suzuki dans le cadre du Smart Device Link. L’organisation a pour objectif le développement d’une plateforme open-source afin de relier des applications smartphone aux écrans des véhicules.

En rejoignant le projet des constructeurs, l’application gratuite de trafic et de navigation communautaire compte améliorer l’expérience des automobilistes en leur proposant un outil intuitif. Waze, disponible sur smartphone, le sera désormais également sur les ordinateurs de bord des véhicules, et les nouvelles fonctionnalités seront disponibles automatiquement dès qu’elles seront mises à jour sur l’application.

C’est à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone que Waze a confirmé son intégration au nouveau service. "Avec Waze, le consortium fournira le meilleur itinéraire aux conducteurs grâce à une expérience de navigation ininterrompue", précise Jens Baron, chef de produit Waze-In-car Applications. "Waze est le parfait exemple de la manière dont le consortium permet aux développeurs d’intégrer de nouvelles applications innovantes aux tableaux de bord des véhicules", affirme quant à lui le président du SDL, Doug VanDagens.

Le consortium Smart Device Link est une organisation à but non lucratif créée le 30 novembre 2016 et lancée en janvier dernier par Ford et Toyota. Elle est également ouverte aux fabricants d’équipement d’origine, aux fournisseurs et aux développeurs d’applications comme Waze, qui compte quelque 75 millions d’utilisateurs. L’outil de navigation communautaire devrait donc s’afficher directement sur l’écran des voitures Ford, Toyota, Mazda, Subaru, Peugeot, Citroën et Suzuki, mais l’application restera intégrée au smartphone, et non installée dans l’ordinateur de bord.