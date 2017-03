L'Autorité de la concurrence blanchit les loueurs courte durée

L'Autorité de la concurrence a rendu des non-lieux dans l'affaire déclenchée l'an dernier pour pratiques concertées dans les aéroports et application conjointe d'une surcharge dans les gares entre plusieurs loueurs courte durée.

Non, il n'y a pas eu d'entente entre les loueurs Avis Budget, Hertz, Citer, Sixt, Ada et Europcar. La procédure déclenchée l'an dernier à l'encontre de ces loueurs pour pratiques tarifaires anticoncurrentielles dans les aéroports et les gares a en effet abouti à des non-lieux. Ces loueurs étaient accusés, d'une part, d'avoir échangé régulièrement des informations sur leurs activités dans les aéroports sur la période 2003-2008 et, d'autre part, d'avoir appliqué conjointement une surcharge dans les gares au milieu des années 2000.

Si les informations échangées entre les loueurs ont été considérées comme confidentielles, précises et individualisées, l'Autorité de la concurrence a aussi estimé que "ces données ne permettaient pas, en raison des spécificités de l’activité de location de voitures en aéroports, de réduire l’autonomie commerciale des loueurs en leur révélant la stratégie commerciale de leurs concurrents". Elle a donc logiquement rendu un non-lieu au niveau de ce premier grief.

Le grief concernant une concertation entre les trois principaux loueurs de voitures relative à la mise en place d’une "surcharge gare" à la fin de l’année 2005 et au début de l’année 2006 ? L’Autorité de la concurrence a considéré ici que "les éléments présents au dossier n’étaient pas suffisants pour démontrer l’existence d’une entente sur une stratégie préalablement établie relative à la mise en place de cette surcharge". Et donc, elle a, là aussi, rendu un non-lieu.