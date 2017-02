Le DS 7 Crossback se dévoile avant Genève

Fidèle à l'ADN de la marque, le premier SUV de DS est un concentré de luxe et de raffinement intégrant de nombreuses technologies de pointe parmi lesquelles figure une nouvelle motorisation hybride qui arrivera courant 2019.

A une dizaine de jours de l'ouverture du 87è salon de Genève, DS a levé le voile sur son nouveau porte étendard. "C'est un grand jour pour la marque", a ainsi déclaré Yves Bonnefont, son directeur général, au moment de présenter le DS 7 Crossback. Un jour certes "grand" mais aussi crucial pour la firme Premium du groupe PSA qui a vécu un exercice 2016 morose avec des ventes en baisse de 7,1% (28 566 unités). Lorsque l'on sait qu'une vente sur quatre, en Europe, concerne désormais un SUV, on comprend très rapidement tout l'enjeu véhiculé par ce nouveau produit.

Présenté par Yves Bonnefont comme "un bel objet" ou encore "un bijou de technologie", celui-ci réuni "l'excellence du savoir-faire à la française". Une idée que DS a fait sienne depuis quelque temps déjà et qui se retrouve une nouvelle fois à l'intérieur du DS 7 Crossback. Luxe et raffinement sont ainsi de la partie avec des matériaux de très haute qualité façonnés avec soin mais aussi avec authenticité comme le prouvent les cinq univers proposés. Le souci du détail a été poussé jusqu'à l'intégration de coutures "point de perle" sur les sièges, la planche de bord ou les panneaux et la confection de boutons ornés d'un guillochage "Clous de Paris" sur la console centrale.

Feux avants pivotant

Cette philosophie se retrouve à l'extérieur avec des feux arrières disposant d'un motif tridimensionnel en forme d'écailles alors que les feux avants intègrent la technologie DS Active Led Vision caractérisée par une lumière pourpre à l'allumage et par des LED pivotant à 180 degrés. Sous le capot, ce DS 7 Crossback embarquera, à compter du printemps 2019, le nouveau bloc E-Tense hybride censé prendra place, à l'avenir, dans différents modèles du groupe. Cette motorisation hybride rechargeable développe 300 ch (dont 200 à mettre au crédit d'un bloc essence), intégre une inédite boite auto à huit rapports et offre 60 kilomètres en mode zéro émission alors que sa relative compacité permet à l'habibilité du véhicule de ne pas en être amoindrie.

Ce SUV se signale également par la profusion de technologies d'aides à la conduite qu'il embarque. Pêle-mêle, citons notamment le système DS Night Vision, capable de distinguer dans la nuit piétons et aniaux, le DS Driver Attention Monitoring, soit une caméra infra-rouge placée au-dessus du volant couplée à une autre se trouvant en haut du pare-brise capable d'identifier toute baisse de vigilance du conducteur, ou encore le DS Active Scan Suspension, chargé d'analyser la route sur les 25 mètres devançant le véhicule de sorte à adapter la suspension de chaque roue.

150 DS Store en France d'ici la fin de l'année

Timorée par son récent manque de réussite, la direction de DS se refuse à donner le moindre chiffre dès lors qu'il est question de tarif ou d'objectif de ventes. Sur le plan de la distribution, le DS 7 Crossback introduira une nouveauté pour la marque en étant le premier modèle à être vendu exclusivement dans des DS Store. Au nombre de 200 à ce jour dans le monde, ce réseau devrait atteindre les 500 points de vente d'ici la fin de l'année, dont 150 en France. A ce sujet, Yves Bonnefont admet que la mixité Citroën/DS qui prévaut dans l'hexagone est un problème et que la création d'un vrai réseau DS Store d'envergure "améliorerait la visibilité et l'expérience client" de DS.

Commercialisé à compter du 7 mars, le DS 7 Crossback débutera sa carrière avec une série limitée "La Première" équipée, au choix, d'un bloc diesel HDi de 180 ch ou d'un bloc essence THP de 225 ch.