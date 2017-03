Le marché tricolore perd 3% en février

Avec un jour ouvré de moins qu'en février 2015, le marché automobile français a vu ses ventes reculer de 2,9% le mois dernier mais présente toujours un bilan positif sur l'ensemble de l'année.

En progression de 10,6% (153055 unités) en janvier, les ventes de VN à particuliers en France ont marqué le pas le mois dernier. Selon les dernières statistiques du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA), 161885 immatriculations ont ainsi été dénombrées, en février, dans l'Hexagone, soit 2,9% de moins sur un an en données brutes mais 2,0% de plus à nombre de jours ouvrés comparables (20 en février 2017 contre 21 en février 2016). Après deux mois, les ventes atteignent 314931 unités et progressent de 3,2%

Après avoir atteint un niveau historiquement bas en janvier, les modèles Diesel n'ont pas retrouvé la moindre vigueur le mois et s'octroient ainsi, après les deux premiers mois de l'année, une part de marché évaluée à 47,8% contre 52,8% il y a un an. A périmètre équivalent, les motorisations essence totalisent 146581 immatriculations, soit une PDM de 46,5% alors que celle-ci n'était que de 42,2% à l'issue de février 2016. Les véhicules hybrides représentent quant à eux 4,1% du parc roulant et les électriques 1,4% pour un total de 4513 unités.

Les Français dans le dur

Côté constructeurs, les représentants tricolores n'ont pas été en réussite le mois dernier affichant des volumes globaux en recul de 5,8%. Le groupe PSA y prend une part non négligeable avec des ventes en baisse de 7,4%. Un chiffre notamment justifié par le manque de dynamisme de Peugeot (- 7,7%) dont le nouveau 3008 a ralenti son intégration sur le marché. Renault perd, quant à lui, plus de 2000 immatriculations (- 6,3%) alors que Dacia sauve les meubles de la maison au losange en affichant une croissance de 5,6% pour un total de 9332 unités.

Si les étrangers présentent un résultat globalement stable (- 0,4%), certains s'en tirent mieux que d'autres. Premier d'entre eux, Volkswagen reste dans le dur avec une perte de neuf points sur un an alors que Nissan fait encore pire avec un recul de ses ventes de 19%. A l'inverse, Toyota réalise un mois particulièrement porteur et progresse de 25,7% pendant que Fiat croit de 7,3% et Kia de 12,3%. Résultats très hétérogènes pour les acteurs du Premium. Audi décline ainsi de 12,7%, BMW de 5,8% alors que Mercedes pointe à + 7,4% et Volvo bondit de 28%.