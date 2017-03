Premières photos de la nouvelle Alpine

A moins d'une semaine de sa présentation officielle au 87è salon de Genève, Alpine a choisi de lever le voile sur son nouveau coupé sportif A110.

Après les concepts, les photos de la structure, la divulgation de quelques informations sommaires entourant le futur produit ou son réseau de distribution, voilà que le teasing accompagnant la nouvelle Alpine prend fin avec la publication des premières photos officielles. Alors que la marque présentera son A110, à partir de la semaine prochaine, du côté de Genève, où elle aura d'ailleurs son propre stand, celle-ci a fait le choix de lever le voile sur son nouveau porte étendard.

Eu égard à sa riche histoire, l'A110 se présente ainsi habillée de sa célèbre robe bleue dans une version deux places reflétant "les principes intemporels de compacité, de légèreté et d'agilité qui ont fait le succès de la "Berlinette"", comme l'indique Alpine. Et de préciser que ce coupé sportif est doté d'une plateforme et d'une carrosserie en aluminium "pour un gain de poids optimal au service de l'agilité". Pour toute autre info, il faudra encore patienter.

Produite, à compter de la fin 2017, dans l'usine Renault de Dieppe (72), l'A110 débutera sa carrière avec une série limitée "Première Edition" fabriquée à seulement 1955 exemplaires qui ont tous trouvé preneur en moins de 48 heures, en décembre dernier, lors d'une vente spéciale sur internet. Après avoir versé un acompte de 2000 euros, les heureux futurs propriétaires de ces Alpine devront ensuite débourser entre 55000 et 60000€.

La commercialisation des modèles "traditionnels" débutera quant à elle au premier trimestre 2018 et sera fera via un réseau composé d'une vingtaine de points de vente. La plupart des distributeurs – en majorité des volontaires – a d'ores et déjà été sélectionnée. Les groupe Bony, Havard, Guyot, Shumacher, Thivolle, Jean Royer, Lamirault ou Gueudet devraient ainsi y contribuer alors que Renault gardera vraisemblablement la main sur six succursales, dont l'une est actuellement en cours d'aménagement à Boulogne-Billancourt (92).