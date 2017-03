Le marché espagnol patine

Avec une croissance quasi-nulle, le marché automobile espagnol ne profite pas de sa dynamique lancée en janvier. 98000 véhicules ont ainsi été immatriculés au mois de février.

Après un départ canon au mois de janvier et une hausse de 10,7%, le marché espagnol enregistre un pâle résultat sur février avec une très légère croissance de 0,2% en glissement annuel. Une dynamique rompue pour le pays qui espérait renouer avec ses niveaux d’avant-crise, suite à un exercice 2016 très positif qui a permis d’écouler 1,15 millions de véhicules neufs, très proche du bilan enregistré en 2008 et les 1,3 millions d’exemplaires vendus.

"Les particuliers vivent un mois de février compliqué suite à la hausse générale des prix sur les services basiques tels que le carburant, le gaz, l’électricité, les communications… l’année débute avec des efforts à faire sur les budgets", analyse Juan Antonio Sanchez Torres, président de la GANVAM. En effet, l’inflation espagnole s’élève à 2,9% en ce début d’année, alors que l’augmentation est particulièrement visible sur le secteur du transport (+7,1%), tirée par les prix des carburants. Les dépenses liées au logement ont quant à elles augmenté de 7,4% en janvier.

Chez les constructeurs, Seat tient la corde, et après une hausse de plus de 50% en janvier, la marque maintient une croissance élevée (+19,2% en février). Les allemands Opel et Volkswagen complètent le podium.

Top 10 constructeurs :