Blue Solutions perd du terrain

Blue Solutions, filiale du groupe Bolloré spécialisée dans le stockage d’énergie, a vu son chiffre d’affaires baisser de 10% en 2016, pénalisée par le stationnaire.

Le recul est d’autant plus impressionnant qu’au dernier trimestre, l’activité de la société a chuté de 31%. Le chiffre d’affaires de Blue Solutions a ainsi atteint 109,3 millions d’euros en 2016, suite à une baisse des ventes dans le stockage stationnaire d’électricité. Le stockage stationnaire regroupe les activités Bluezone (batteries associées à du solaire en Afrique), Bluestorage (stockage pour les gestionnaires de réseau, les particuliers et les entreprises) et Bluesun (filiale commune avec Total Energie Développement pour des offres solaire et stockage). L’an dernier, la filiale a vendu 2460 batteries, soit 14% de moins qu’en 2015.

"Le niveau d’activité soutenu de Bluebus n’a pas permis de compenser le recul des ventes dans le domaine du stockage d’énergie stationnaire", a reconnu Blue Solutions. Bluebus a notamment livré 22 bus électriques à la RATP. Après une forte croissance en 2015, les livraisons pour les services d’autopartage ont ralenti "en raison de la durée de vie plus longue des batteries équipant les véhicules en service", explique la société.

La filiale cotée du groupe Bolloré confirme également que le développement du stockage "prend davantage de temps que ce qui avait été prévu initialement". L’été dernier, elle avait déjà fait part de sa prudence sur son ambition affichée de vendre 5000 à 6000 batteries d’ici 2019.