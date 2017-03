Le Crossland X visite Paris

Absent du prochain salon de Genève, le nouveau crossover d'Opel s'est dévoilé dans la capitale avant d'attaquer le marché en juin prochain avec de grandes ambitions.

Opel avait prévenu : "il n'y aura pas assez de salons en 2017 pour présenter toutes nos nouveautés !" Effectivement, avec sept premières annoncées sur l'exercice, il va manquer des dates. C'est sans doute pour cela que le Crossland X, nouveau petit crossover de la gamme, a choisi de faire le tour des capitales européennes durant ce premier trimestre, après sa révélation officielle à Berlin le 1er février dernier, laissant l'écrin genevois à la nouvelle Insignia.

Le Meriva est donc mort. Vive le Crossland X ! Avec ce dernier, issu d'une collaboration avec PSA, Opel élargit sa famille X qui, rappelons-le, regroupe les SUV et les crossovers de la marque à l'éclair. Le Crossland X vient donc compléter l'offre d'Opel sur le segment B où cohabitent déjà la Corsa et le Mokka X. Baptisé "Urban Crossover" par Opel, laissant le genre SUV au Mokka X (130000 commandes en Europe depuis l’automne 2016), ce nouveau modèle X est un mélange des genres pour profiter au mieux de la croissance que génèrent ces produits. Le segment B SUV/Crossovers a été multiplié par cinq en Europe depuis 2010. En France, ce type de modèles pèse environ 200000 ventes avec notamment les Renault Captur et Peugeot 2008 en locomotives avec près de 140000 immatriculations pour ces deux modèles au cours de l'année 2016.

Mesurant 4,21 m, soit 7 cm de moins que le Mokka X, cette nouvelle Opel repose sur une plateforme PSA, cache aussi des mécaniques françaises, mais sera produite, comme le Citroën C3 Aircross, dans l'usine de l'Allemand à Saragosse, en Espagne. Ce sera ensuite le tour du Grandland X, un autre projet partagé avec le Français, de venir compléter la famille. Lui, qui bénéficiera de la base technique du 3008, sortira de l'usine de Sochaux. Mais revenons au Crossland X.

Les commandes vont ouvrir en France fin mars-début avril alors que les premières livraisons sont attendues pour le mois de juin. La gamme comptera trois offres essence et deux Diesel. Ainsi, le Crossland X offrira le bloc essence trois cylindres de PSA dans ses versions 81, 110 et 130ch. La boîte automatique EAT6, utilisée par le Français, sera aussi de la partie. Au chapitre Diesel, le crossover proposera le bloc quatre cylindres 1.6 dans des versions 99 et 110ch.

Dans l'habitacle, pas de bouleversement car on retrouve la philosophie inaugurée par la nouvelle Astra avec une console centrale claire, épurée, avec une organisation verticale. L'espace à bord et la modularité seront d'autres atouts. En effet, pour séduire de nouveaux clients, mais aussi ceux du Meriva, ce Crossland X n'a pas oublié la modularité avec notamment une banquette arrière 1/3 2/3 qui pourra coulisser sur 15cm, faisant ainsi varier la capacité du coffre de 410 à 520 litres. Une capacité qui peut grimper jusqu'à 1255 litres une fois la rangée 2 rabattue. L'équipement ne sera pas en reste avec OnStar, mais aussi un affichage tête haute, l'ACC, qui est couplé à la camera avant pour la lecture des panneaux. Le freinage d'urgence fait aussi partie de la dotation comme des feux à LED.

Quant au design, tout le travail de Thibaut Doneux, le responsable du style extérieur, a été d'exploiter un territoire différent de celui du Mokka X tout en gardant la position de conduite haute qui explique en partie le succès des SUV et autres crossovers. Ainsi, dès les premiers croquis, une ligne de caisse horizontale et une surface vitrée importante ont été retenues, contrairement aux SUV. Le toit flottant façon Adam, qui s'est imposé au fil des dessins, vient compléter cette partie supérieure et différencier encore un peu plus ce Crossland X. Mais dans un monde automobile tiré par les SUV, Opel n'a pas manqué de reprendre certains attributs de cette catégorie avec, par exemple, des pare-chocs intégrant des plaques de protection ou encore des passages de roues marqués. Ce mariage d'influences donne finalement un dessin équilibré qui offre, comme voulu par le constructeur, une personnalité à la croisée des chemins. Il devrait toutefois en être autrement pour le Grandland X qui, lui, devrait être plus typé SUV, dans la lignée du Mokka X. La famille X aura donc une branche SUV et une autre Crossovers.

L'offensive est donc lancée. Rappelons que le "7 en 2017", traduit en modèles, regroupe l'Ampera-e, l'Insignia Grand Sport, l'Insignia Sports Tourer, l'Insignia Country Tourer, le Vivaro, le Grandland X, et donc le Crossland X. Jamais Opel n'aura lancé autant de modèles en un seul exercice. Et pourtant il fabrique des voitures depuis 1899 !

"Grâce à ces sept nouveaux modèles en 2017, Opel va devenir une marque totalement méconnaissable dans les douze prochains mois," a déclaré Karl-Thomas Neumann, le patron d’Opel. "Avec l’Ampera-e, nous faisons de l’électromobilité une option viable pour une utilisation quotidienne. L’Insignia de deuxième génération affiche une élégance, une légèreté et une sportivité d’une toute autre nature. Et avec les crossovers également tout nouveaux arrivant sur les segments B et C, nous élargissons notre offre dans un domaine décisif, qui permettra à notre croissance de profiter d’un élan supplémentaire significatif." Carlos Tavares, le patron de PSA,a peut-être choisi le bon moment pour se rapprocher d'Opel.