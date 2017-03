Kuantic fournisseur exclusif de Vehiposte

Le fabricant de boîtiers télématiques a dévoilé lors de la Conférence Automobile Connectée, le 2 mars dernier, les grands lignes d'un accord commercial qui l'unit à la filiale de La Poste.

Kuantic marque l'année 2017 de son empreinte. Le fournisseur de boîtiers télématiques vient de signer un accord avec Vehiposte, a annoncé Thierry Pereault, le responsable financier, partenariats et innovation de Kuantic, lors de la Conférence Automobile Connecté, organisée le 2 mars dernier à Paris. Ce qui place la société en position de partenaire exclusif de la filiale de Bemobi, la marque ombrelle des services de mobilité du groupe La Poste.

Ce contrat relève d'une importance stratégique pour Kuantic, tant les volumes en jeu sont importants. La flotte interne de Vehiposte se compose en effet de plus de 61000 véhicules environ (dont 10% électriques), selon les derniers chiffres relevés, auxquels s'ajoutent plusieurs dizaines de milliers d'autres, gérés par Vehiposte sous forme de contrat de prestation. Kuantic installera ses équipements et facturera par ailleurs l'utilisation de la plateforme de traitement des données relatives à la conduite et à l'état du parc.

Le déploiement va commencer en avril et s'étendra sur une durée de cinq ans. La méthode et le rythme restent à définir au cours des réunions à tenir entre les deux parties. "Vehiposte va dicter les règles, confirme Thierry Pereault. Nous devons déterminer l'organisation géographique et la typologie de véhicules à prioriser." Pour mémoire, la filiale de La Poste découpe la carte de France en huit régions, couvertes par près de 4000 points commerciaux.

A ce jour, Kuantic revendique la mise en circulation de 250000 dispositifs, dont une partie croissante avec le groupe PSA qui l'a homologué comme solution de seconde monte.