Kuantic fait entrer Valeo au capital

L'équipementier français vient de prendre des parts dans les activités de Kuantic. La montée en puissance et l'intégration au portefeuille de services.

Jean Falchero, le président de Kuantic, nous avait révélé lors d'un entretien en décembre qu'un actionnaire allait s'ajouter au capital. Le dossier est maintenant bouclé et une nouvelle ère s'ouvre pour le fabricant de boîtiers télématiques. Valeo vient d'entrer à hauteur de 33% dans le groupe, selon des accords signés à la mi-février et communiqués cette semaine.

"Ce rapporchement est d'autant plus naturel que nous nous étions mutuellement identifiés pour devenir partenaires", a rapporté Thierry Perault, le directeur des partenariats et de l'innovation de Kuantic, lors de la Conférence Automobile Connectée, le 2 mars dernier à Paris. Kuantic voyait en Valeo "un grand industriel, agnostique dans sa relation aux constructeurs et capable de soutenir le projet de développement". Chez Valeo, Kuantic avait été repéré comme "un candidat à fort potentiel auprès des OEM", selon une source proche du dossier.

"Continuer sur cette lancée"

Pour Valeo, Kuantic représente la maîtrise de la captation des informations de conduite, à la source. Une matière première essentielle dans la délivrance de services personnalisés. A titre d'exemple, on peut imaginer que le boîtier du fabricant va en toute logique rejoindre le programme d'autopartage en entreprise de Valeo, InBlue. Les navettes Navya, autre investissement récent de Valeo, pourraient également en bénéficier.

Avec les ressources de Valeo, Kuantic vise une consolidation à l'échelle européenne. Cela dépendra en grande partie d'un essaimage des contrats de fourniture avec les constructeurs et d'une capacité à monter en volume. Bon point pour les équipes de Jean Falchero, l'équipementier a convenu d'accorder une grande part d'indépendance. "Nos choix ont fait notre succès et Valeo souhaite nous voir continuer sur cette lancée", se rassure Thierry Perault.

Reste à savoir ce qu'il adviendra, par exemple, des accords industriels qui unissent Kuantic à Bosch. "Il est encore trop tôt pour avoir évoqué ces détails", disait encore l'intervenant de la Conférence Automobile Connectée.