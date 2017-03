RCI Bank & Services poursuit avec Arkéa Banking Services

La financière de l'Alliance Renault Nissan a décidé de continuer d'externaliser les processus métiers de son activité d'épargne auprès de la filiale du Crédit Mutuel Arkéa.

Le partenariat entre RCI Bank & Services et Arkéa Banking Services va se poursuivre au moins jusqu'en 2022. En effet, la financière de l'Alliance Renault Nissan a reconduit jusqu'à cette date son partenariat avec la filiale du Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans les prestations de Business Process Outsourcing (BPO). Les deux entités sont partenaires depuis que RCI Bank & Service a lancé le livret d'épargne Zesto en 2012, une offre de collecte d'épargne qui s'est enrichie avec la mise sur le marché du compte à terme Pepito en 2013.

"Ces offres nous ont permis de diversifier nos sources de refinancement", rappelle Daniel Rebbi, VP sales and marketing de RCI Bank & Services. Pour preuve, le montant d'épargne net collectée par la financière en France, en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni s'élevait à 12,3 milliards d'euros à la fin 2016, représentant 33% des actifs nets de l'entreprise (32% à fin 2015, 23% à fin 2014 et 16% à fin 2013).

"En s'appuyant sur l'expertise reconnue d'Arkéa Banking Services, nous allons poursuivre le développement de notre offre d'épargne sur le marché français en continuant de proposer à nos clients une offre attractive, simple et transparente", poursuit Daniel Rebbi. Arkéa Banking Services compte parmi ses clients des établissements bancaires, mais aussi des sociétés financières, des assureurs et des mutuelles. PSA Banque fait partie de ces clients pour son livret Distingo.