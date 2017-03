Renault adoube aussi la solution O-Direct

Le constructeur a accepté que les données issues directement de ses véhicules puissent être exploitées par des professionnels via la solution de gestion de flottes de la société Ocean. PSA a fait de même fin 2016.

Renault vient d'emboîter le pas à PSA. En effet, la marque au losange vient elle aussi de sceller un partenariat avec la société Ocean (Orange Business Services) qui permet aux gestionnaires de flottes d'exploiter les données issues directement de ses véhicules, équipés d'une connectivité native ou bien d'un boîtier télématique installé en concessions, sur la plateforme de gestion de parcs O-Direct. Peuvent notamment être remontées en instantané des données tels que les kilomètres parcourus, les consommations de carburant et les alertes techniques.

"Cette association nous permet de proposer notre service au plus grand nombre de flottes de véhicules, notre ambition étant à brève échéance de couvrir l'intégralité de ces flottes avec toujours cette finalité de travailler sur les informations réelles du véhicule pour délivrer la plus grande valeur ajoutée aux gestionnaires de flottes", explique Olivier Picard, directeur général d'Ocean. Pour Benoit Alleaume, directeur des ventes spéciales et directeur général de Renault Parc Entreprises, "la solution O-Direct permettra aux clients communs de Renault et d'Ocean de bénéficier de données première monte sur leur plateforme".