Flex-n-Gate reprend sept sites européens

L’équipementier américain Flex-n-Gate a obtenu l’accord des syndicats pour reprendre sept sites européens, auparavant propriétés de Faurecia.

(source AFP)

L’Américain Flex-n-Gate reprendra dans les prochaines semaines les pare-chocs de Faurecia en Europe. L’acquisition concerne les sites de production d’éléments extérieurs (principalement des pare-chocs) d’Offenau et Ingolstadt en Allemagne, Valladolid en Espagne et les sites français d’Audincourt, Burnhaupt-le-Haut, Marines et Marles-les-Mines, soit au total 2200 salariés. Sur le seul site d’Audincourt, ce sont 800 employés qui sont concernés. Auparavant propriété du français Faurecia, ces usines ont été récemment revendues au groupe Plastic Omnium, dont la filiale Automotive Exteriors Europe (AAE) contrôle celles implantées dans l’hexagone.

Le comité central d’entreprise d’AEE, réuni ce mardi 28 février à Marines, a rendu un avis favorable, malgré quelques réserves sur le possible impact social. La reprise devrait être effective "fin mars ou début avril", après un dernier avis attendu de la Commission européenne, a précisé Valérie Bouchet, secrétaire CFDT du CCE.

L’équipementier américain emploie environ 18000 salariés pour un chiffre d’affaires de 5,3 milliards de dollars en 2015. L’offre de reprise porte sur une "valeur d’entreprise de 200 millions d’euros", avait indiqué Plastic Omnium au moment de son dépôt, en décembre dernier.