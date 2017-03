La Macif investit dans GoMore

L'assureur mutualiste va investir 5 millions d'euros dans la société de covoiturage sans frais de gestion, de location entre particuliers et de location moyenne durée. Il est déjà actionnaire des start-up Drust et Carizy.

La Macif a pour le moins décidé d'entrer de plein pied dans le XXIème siècle. Lors d'une conférence de presse portant sur l'innovation, l'assureur mutualiste a indiqué non seulement qu'il allait investir 500 millions d'euros sur 5 ans dans des projets innovants, mais aussi précisé qu'il venait de créer un fonds d'investissement dédié à l'innovation (Macif Innovation) et qu'il allait investir 5 millions d'euros dans la société danoise de covoiturage sans frais de gestion, de location entre particuliers et de location moyenne durée GoMore.

Le fonds a été doté de 15 millions d'euros et il a déjà fait le choix d'investir dans 5 start-up, celles liées au seul monde des nouvelles mobilités incluant GoMore, mais aussi les entités Drust (boîtier connecté avec analyse du style de conduite) et Carizy (tiers de confiance pour particuliers dans l'achat/revente de VO). "Une deuxième vague de participations est prévue", indique ici l'assureur mutualiste.

L'objectif de la Macif avec son investissement dans GoMore ? Permettre à ses sociétaires de bénéficier d'une offre de services de mobilité complète. "Notre stratégie en matière d'innovation vient en réponse à un besoin fort d'autonomie exprimé par les citoyens", souligne Jean-Marc Raby, directeur général du groupe Macif. Avec sa levée de fonds, GoMore s'attend de son côté à enregistrer un fort développement en France. L'entreprise revendique une communauté de 70000 membres en France, GoMore en totalisant 1,6 million en ajoutant le Danemark, la Suède, la Norvège, et l'Espagne