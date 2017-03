Indigo poursuit le déploiement de bornes de recharge VE

L'opérateur de parcs de stationnement va continuer de faire appel au spécialiste des infrastructures de recharge électrique Sodetrel pour équiper ses sites de nouvelles bornes de recharge VE. Plusieurs centaines d'unités doivent être déployées d'ici 2019.

Les parcs de stationnement du groupe Indigo seront toujours plus nombreux à être équipés de bornes de recharge VE. L'ex-Vinci Park a décidé de continuer de faire confiance à Sodetrel afin de déployer de nouvelles bornes de recharge VE sur ses sites. Trois cents nouvelles bornes dotées chacune de deux prises doivent être installées dans ses parcs d'ici 2019 (le partenariat entamé entre les deux entités début 2014 a déjà permis d'équiper une trentaine de ses parcs français de 126 bornes de recharge VE).

"Nous souhaitons simplifier la vie des automobilistes qui ont fait le choix de passer au tout électrique, mais également épauler les collectivités dans le déploiement du plan de transition énergétique qui prévoit la mise en place de 7 millions de bornes de recharge pour les voitures électriques d’ici à 2030, explique Sébastien Fraisse, directeur général adjoint et directeur France d’Indigo. Nous constatons d’ailleurs une forte croissance de la demande, le nombre de charges mensuelles étant passé de 260 en janvier 2014 à 669 en septembre 2016 dans l’ensemble de nos parcs équipés."

Depuis 2014, plus de 15000 charges ont été réalisées sur les bornes Sodetrel installées dans le réseau Indigo, les recharges s'effectuant via le Pass Sodetrel (il peut être commandé sur le site de Sodetrel, mais peut aussi être acheté dans les boutiques Indigo). "Les abonnés du Pass Sodetrel pourront bientôt aller encore plus loin avec leur véhicule électrique, note Indigo. Outre les bornes Indigo et les bornes Corri-Door, ils peuvent se charger via des accords d’interopérabilité, chez d’autres opérateurs de recharge qui ouvrent l’accès à leurs bornes. Ainsi, un client pourra accéder à toujours plus de bornes avec un seul et même Pass."