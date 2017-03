Nouvelle concession Renault pour le groupe Lamirault

C'est au cœur du pôle automobile de Chartres, où le distributeur possède également les panneaux Citroën et Audi, récemment renouvelés, qu'Olivier Lamirault a inauguré sa toute nouvelle concession Renault. Une inauguration hautement symbolique pour l'opérateur.

Ouverte depuis le mois de décembre dernier, Olivier Lamirault inaugurait jeudi 2 mars la toute nouvelle concession Renault située en plein cœur du pôle automobile de Nogent-le-Phaye, à quelques encablures de Chartres (27), là où l'opérateur possède déjà deux autres concessions Audi (Olympic Auto) et Citroën (Lhermite Automobile).

Plus de 1 200 invités et de nombreux VIP, dont Philippe Buros, directeur du commerce France de Renault, et Laurens van den Acker, directeur du design de la marque, ont fait le déplacement pour découvrir ce nouvel écrin de la marque au losange. Un évènement organisé autour du thème du cinéma et de la compétition automobile.

La concession flambant neuve reprend toutes les normes du constructeur. Le site s'étend sur plus de 4 300 m², sur plusieurs étages et devrait écouler1 800 Renault/Dacia neuves et près de 600 VO à particuliers. Le groupe a investi près de 4,5 millions d'euros pour bâtir ce nouvel écrin. En outre, accolé à la concession, le distributeur a installé un Service Pro+ uniquement dédié aux professionnels pour la vente et l'après-vente, qui "ne désemplit pas depuis l'ouverture" selon Olivier Lamirault.

Cette nouvelle concession revêt une importance particulière pour le distributeur : "c'est l'affaire historique du groupe, celle par où tout a commencé. Si l'aspect commercial reste prépondérant, sa dimension historique l'est tout autant, d'autant plus que c'est la seule concession du groupe à porter mon nom", a-t-il confié.

En 2016, le groupe Lamirault a écoulé 11 424 VN et 10 500 VO pour un CA de près 400 millions d'euros. Renault avec 4 227 VN reste la marque la plus écoulée au sein du distributeur, devant Citroën (2 156 VN), Toyota (1 895 VN), Dacia (1 106 VN), Volkswagen (840 VN), Nissan (456 VN), Audi (415 VN), Skoda (169 VN) et Suzuki (160 VN).

