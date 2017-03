Bosch, PSA et le Gipa fondent Megacities Institute

A l'initiative de Bosch France, les trois entités se sont réunies en association loi 1901 avec l'ambition de mener des études, des réflexions et des actions en prévision des grands changements qui vont s'opérer dans les mégapoles mondiales.

Bosch, Groupe PSA et le Gipa ont fondé une association d'envergure mondiale du nom de Megacities Intitute, a annoncé Franck Cazenave, directeur marketing et développement de Bosch France, lors de la Conférence Automobile Connectée, organisée par le Journal de l'Automobile, qui se tenait à Paris le 2 mars dernier. Les statuts sont ceux d'une association Loi 1901 et le siège sera basé dans les locaux du Gipa. "Nous ne voulons pas tirer de profits directs de cette initiative, mais il est évident que les travaux menés vont influer nos stratégies d'industriels", a expliqué l'instigateur du projet, en marge de l'événement.

La Megacities Intitute se fixe pour objectif de comprendre au plus près l'évolution prochaine des grandes villes du monde et comment la technologie peut solutionner les problématiques. "71 mégapoles rassemblaient déjà 20 % de la population mondiale, en 2015, a rappelé Franck Cazenave, en 2030 la planète comptera 105 villes de plus de 5 millions d'habitants. Il nous faut savoir quelles seront les attentes et les nouvelles habitudes de mobilité des individus concernés, mais aussi relayer les bonnes idées issues des pays en voie de développement".

De nombreuses études sont donc à réaliser. Menée par le GIPA, la première débute actuellement, sous forme de sondage des populations, dans 21 mégapoles, situés sur les continents américains, en Europe, en Afrique et en Asie. L'Océanie est pour le moment exclue de la zone de couverture. Les résultats doivent être publiés en juin prochain. Une autre, en parallèle, réalisée avec une université européenne, place 200 personnes au volant de véhicules aux fonctions d'automatisation de niveau 2 (soit des Mercedes Classe E et Tesla S) sur routes ouvertes, afin d'analyser la perception des conducteurs.

"Une voix par entreprise"

Bosch, PSA et le GIPA travailleront de concert, selon les règles établies, dans tous les pays couverts par ces entités. Pensée comme une "plateforme ouverte bienveillante, capable de structurer en sous-groupe de réflexion", l'association Megacities Institute demeure ouverte à toute autre adhésion. "Nous voulons accueillir tous les contributeurs et pas uniquement des industriels, invite Franck Cazenave. Chaque membre intègre le conseil d'administration, sur la base démocratique d'une voix par entreprise". Le montant de la cotisation est inférieur au coût d'acquisition des études dont l'association accouchera, avance comme argument le représentant de l'équipementier allemand.

Outre la mobilité, l'association Megacities Institute se penchera sur d'autres sujets à la marge, telle que l'évolution des méthodes de production, de la logistique de livraison ou encore des points de vente. "Tout cela aura un impact sur les villes, il nous faut intégrer ces paramètres", liste quelques-uns des autres centres d'intérêt. Ainsi, les membres de l'association espère pouvoir agir auprès des institutionnels, dont les lieux de recherche et les législateurs, notamment.