ALD Automotive très optimiste avant son IPO

Le loueur longue durée estime que sa flotte de véhicules enregistrera dans les prochaines années une croissance moyenne annuelle d'au moins 8%.

Le nombre de véhicules gérés par ALD Automotive à l'international devrait rapidement atteindre les 1,5 million d'unités. En effet, la filiale de la Société Générale vient d'indiquer qu'elle s'attendait à voir sa flotte progresser annuellement de 8% à 10% dans les prochaines années. L'an dernier, elle a bondi de 14%, avec 1,4 million de véhicules gérés en LLD et en FM à la fin 2016. Elle a été enregistrée à la fois avec de la croissance organique (+105000 nouveaux véhicules) et l'acquisition du groupe Parcours (64000 véhicules). Et si le loueur, dont la maison mère a annoncé récemment qu'il ferait prochainement l'objet d'une IPO, a l'intention de continuer à étoffer sa flotte, il a aussi des ambitions en matière de nouvelles mobilités.

Sur l'exercice écoulé, il a notamment lancé ou développé le portail myALD, l'offre d'autopartage ALD sharing et la plateforme de télématique Profleet (elle sera déployée à travers l'ensemble du groupe courant 2017). D'ici 2019, le loueur souhaite par ailleurs totaliser plus de 150000 contrats de LLD à particuliers, le loueur ayant déjà déployé cette activité au Royaume-Uni et en Italie. De l'autre côté des Alpes, il a aussi un système de location rechargeable dénommé "ALD Ricaricar" (il permet à ses utilisateurs de louer un véhicule avec un kilométrage mensuel prédéfini, puis de l'adapter en fonction de ses besoins).

Et la France dans tout ça ? Elle sera aussi très impliquée. Pour preuve, en France, une centaine de véhicules sont déjà concernés par ALD sharing et pas moins de 4 000 par ALD rent (location moyenne durée). L'an dernier, le parc en LLD et en FM d'ALD Automotive France a progressé de 7,5% sans prise en compte de l'intégration de Parcours, et de 26% avec prise en compte du rachat de Parcours (455000 véhicules, dont 177000 en FM, composaient le parc total d'ALD Automotive France à la fin 2016, inclus ceux de Parcours). Son seul parc issu de ses onze partenariats constructeurs a bondi l'an dernier de 20%. Il totalisait quelque 40000 véhicules à la fin 2016. Le loueur, qui s'intéresse aussi de plus en plus à la LLD à particuliers, gérait aussi à cette date 7800 VE (+10%).

511,7

C'est en millions d'euros, le résultat net part de groupe d'ALD Automotive en 2016 (+21%).

240000

Nombre de véhicules revendus l'an dernier par ALD Automotive. Plus de la moitié ont été "écoulés" via la plateforme de revente ALD carmarket.