Un pôle auto de luxe au Luxembourg

Le groupe Ginion ouvrira une seule et même concession de 3 000 m² au sein de laquelle seront réunies plusieurs marques de prestige.

Le groupe Ginion, opérateur belge, a fait part de ses ambitions au Luxembourg, où il veut développer ses activités afin d'y doubler ses ventes. L'opérateur belge possède déjà une concession Ferrari au Windhof depuis 5 ans ainsi qu'un pop-up store McLaren et Rolls Royce dans le centre du Luxembourg.

Stéphane Sertang, CEO du groupe, souhaite en effet créer un pôle pour les voitures de luxe et de sport à Wickrange où il devrait implanter sa nouvelle concession.

Celle-ci, qui s'étendra sur plus de 3 000 m², réunira plusieurs grandes marques automobiles au sein d'un même lieu. McLaren, Rolls Royce et Ferrari. En implantant un tel bâtiment au Luxembourg, Ginion Group espère étendre sa clientèle, notamment française et allemande.

Outre les marques déjà citées, Ginion Group distribue par ailleurs les panneaux BMW, Mini et Volvo dans le Royaume de Belgique.