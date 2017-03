VW s’attaque à l’Afrique

Volkswagen annonce l’établissement d’une nouvelle région à son catalogue : l’Afrique sub-saharienne. Une cible comptant 49 pays pour une population estimée à 920 millions de personnes.

"L’Afrique est toujours un absent de la carte de Volkswagen. Il y a cependant un potentiel énorme dans la région pour atteindre les besoins de mobilité d’une classe moyenne florissante. Nous conduirons le développement de ces nouveaux marchés en coopération avec les différents gouvernements africains, et progressivement, nous renforcerons la nouvelle région Afrique sub-saharienne." Ce sont sur ces mots que Thomas Schäfer, directeur de Volkswagen Afrique du Sud, et nommé responsable de la nouvelle région sub-saharienne, explique les raison du développement de la marque en Afrique.

Avec 49 pays et une population totale de 920 millions d’habitants, cette partie du globe devient la quatrième grande région d’implantation de la marque, après l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et la Chine. Elle n’est cependant pas totalement inconnue pour VW puis que le constructeur opère déjà dans trois de ces pays. La compagnie a construit des véhicules en Afrique du Sud depuis 1951, et en assemble aujourd’hui au Nigéria depuis 2015, et au Kenya depuis décembre 2016.

En plus de s’attaquer aux marchés de ces pays africains, VW prévoit de lancer un nouveau concept de mobilité au Rwanda à la fin de l’année, qui repose sur une solution d’auto-partage et de covoiturage basée sur une application mobile.