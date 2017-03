Renault à l'origine du SIVALab

Avec la contribution précieuse de l’Université de Technologie de Compiègne et du CNRS, le constructeur vient de fonder le SIVALab. Derrière cet acronyme se cache un Laboratoire des Systèmes Intègres pour le Véhicule Autonome.

Renault se dote d'une nouvelle entité de recherche qui doit contribuer à la réalisation du véhicule autonome. Le constructeur a annoncé la création du SIVALab (Laboratoire des Systèmes Intègres pour le Véhicule Autonome), avec la collaboration du CNRS et du laboratoire Heudiasyc, une unité mixte de recherche entre l’Université de Technologie de Compiègne. Une structure qui a été inaugurée, ce 3 mars, à Compiègne (60).

A travers ce partenariat scientifique et technologique se concrétise une relation de confiance de plus de dix années entre Renault et Heudiasyc. Ensemble, ils partageront la gouvernance et les moyens mis en œuvre. Le SIVALab doit ainsi fournir une structure adaptée à la pérennisation des développements scientifiques et à la réalisation de projets d’envergure.

Fiabilité, intégrité et précision

Le premier programme du SIVALab va durer quatre ans. Le laboratoire commun comprend des règles de valorisation des recherches et un partage de la propriété intellectuelle prédéfinis. L’objet d’étude principal de cette collaboration portera sur la fiabilité, l’intégrité et la précision des systèmes de perception et de localisation utilisés pour la navigation des véhicules autonomes communicants, a fait savoir Renault dans son communiqué. Les données analysées proviendront non seulement des capteurs du véhicule, mais aussi de cartes de navigation préétablies et de l’extérieur, via des liaisons dynamiques vers les autres usagers de la route et les infrastructures.

Virginie Maillard, directrice de la recherche et de la stratégie recherche pour le groupe Renault, a expliqué :"Notre stratégie partenariale est de cibler, pour chaque thème de recherche, les meilleurs laboratoires et de s’engager dans une relation de confiance sur le long terme. Cela nous permet de réaliser des projets d’envergure et d’excellence en partageant notre vision et concentrant nos moyens. Nous avons choisi le laboratoire Heudiasyc pour travailler les briques technologiques de perception et de localisation des véhicules autonomes de demain."