Daimler rentre au capital de ChargePoint

Daimler met un pied de plus dans la mobilité électrique, et obtient un siège chez ChargePoint, un des leaders mondiaux en matière de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le leader US sur le marché des bornes de recharges semble fin prêt pour se lancer à l’assaut du Vieux Continent. ChargePoint a réussi à dégager un investissement de 82 millions de dollars et reçoit notamment le soutien de Daimler. Le géant allemand accède au siège de la société en étant le principal investisseur lors du dernier tour de table. BMW i Ventures, Linse Capital, Rho Capital Partners, et Braemar Energy Ventures, investisseurs historiques, ont également participé à la levée de fonds.

"L’investissement significatif de notre investisseur principal Daimler et des autres souligne non seulement un engagement collectif vers l’e-mobilité dans le monde, mais pose également les bases pour le développement en Europe du réseau de bornes le plus fonctionnel jamais mis en place", analyse Pasquale Romano, CEO de ChargePoint. Après avoir développé un réseau de plus de 33000 bornes de recharge sur plus de 7000 sites en Amérique du Nord, l’implantation de la société en Europe ne saurait donc plus tarder.

Avec ChargePoint, le constructeur allemand, qui prévoit d’investir autour de dix milliards d’euros au cours des prochaines années dans le développement de sa marque EQ, compte "promouvoir la percée de la mobilité électrique par le biais de l’expansion des infrastructures et des services".