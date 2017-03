Transport routier : les dirigeants confiants

ExxonMobil révèle les résultats de l’enquête "Future of Fleets", une étude européenne concernant le transport routier. Malgré quelques inquiétudes, les dirigeants de sociétés sont confiants quant à leurs activités en 2017.

L’enquête "Future of Fleets", réalisée pour le compte d’ExxonMobil, révèle que, malgré quelques défis concernant notamment les normes imposées par l’UE, 71% des équipes dirigeantes des plus grandes sociétés de transport routier européennes prévoient une croissance de leur activité dans les douze prochains mois. Ils sont même 48% à estimer cette croissance entre 11 à 30%, malgré un contexte économique difficile.

40% d’entre eux considèrent alors que ces conditions économiques et les marchés volatils sont les principales causes susceptibles d’affecter leurs entreprises au cours des cinq prochaines années. En tête de liste, ce sont les fluctuations imprévisibles du prix des carburants, mais aussi les réglementations de plus en plus nombreuses et complexes imposées aux flottes concernant la réduction des émissions, notamment la directive de l’UE pour 2020, qui laissent présager quelques importants défis à relever.

Dans l’immédiat, les préoccupations des dirigeants sondés concernent le contrôle et le maintien des coûts d’exploitation, à défaut d’investissements sur le long terme. Dans un environnement aussi compétitif, les préoccupations relatives à l’efficacité énergétique ont conduit 65% des répondants à revoir la maintenance de leurs flottes de transport, mais ils ne sont que 32% à assurer utiliser des lubrifiants favorisant les économies de carburant.

"A la question sur leurs critères de choix des lubrifiants, près de 40% ont déclaré avoir opté pour l’offre la moins chère. Et, lorsqu’ils ont été interrogés sur le rôle du lubrifiant dans leur activité, 64% d’entre eux ont déclaré qu’il était considéré comme un centre de coût devant être limité au minimum", précise Maciej Marcinowski, Marketing Advisor ExxonMobil Lubrifiants. "Il est important que cette approche change et qu’ils perçoivent cet achat comme un investissement rentable, susceptible de les aider à faire des économies sur le long terme."