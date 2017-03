PSA reprend aussi les captives d'Opel

Lors de la conférence de presse confirmant le rachat des marques Opel et Vauxhall, PSA a aussi indiqué qu'il allait reprendre leurs activités de financements automobiles dans 11 pays en Europe, en partenariat avec BNP Paribas.

Le financement va prendre une part toujours plus importante dans les activités des groupes PSA et BNP Paribas. En effet, à l'occasion de la conférence de presse confirmant le rachat des marques Opel et Vauxhall par le groupe PSA pour 1,3 milliard d'euros, le constructeur a aussi indiqué qu'il allait prendre le contrôle les activités européennes de GM Financial en partenariat avec BNP Paribas. La transaction est ici d'un montant de 900 millions d'euros – 0,8 fois la valeur comptable combinée pro forma de 1,2 milliard d'euros à la fin 2016 – et va s'effectuer avec une acquisition à parts égales du capital social des captives européennes de GM Financial, via la Banque PSA Finance pour PSA et via l'entité BNP Paribas Personal Finance pour BNP Paribas. "Conformément à cet accord de partenariat, BNP Paribas consolidera l'entité par intégration globale", précisent le groupe PSA et BNP Paribas.

Le périmètre d'intervention des activités de financement appelées à être reprises est tout sauf négligeable. "Les activités de financement d'Opel/Vauxhall répondent aux besoins de financement de près de 1800 concessionnaires dans onze pays européens et représentent un encours d'environ 9,6 milliards d'euros à la fin 2016, dont environ 5,8 milliards d'euros sont financés par dépôts ou titrisations", poursuivent les deux partenaires. Et bien évidemment, cette opération, qui sera financée sur les ressources existantes du groupes PSA et BNP Paribas, et qui doit être clôturée au quatrième trimestre 2017, va dans le sens de la montée en puissance dans le secteur automobile voulue par BNP Paribas.

Laurent David, le directeur général de BNP Paribas Personal Finance, a récemment fait savoir que ses encours automobiles pourraient avoisiner les 25 milliards d'euros au terme de son nouveau plan stratégique 2017-2020. Ils sont passés en trois ans de 10 à 15 milliards d'euros, la seule année 2016 ayant donné lieu à une hausse de 16,6%. Cet exercice a aussi fait l'objet de nouveaux accords commerciaux chez BNP Paribas Personal (Volvo en Italie et Honda en France).