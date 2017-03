Le groupe PSA acte la reprise d'Opel et Vauxhall

Carlos Tavares et Mary Barra, présidents respectifs de Groupe PSA et General Motors, ont tenu une conférence ce 6 mars au matin pour confirmer la transaction. Les marques Opel et Vauxhall doivent rejoindre le constructeur français durant l'année 2017.

On tient peut-être déjà le fait automobile de l'année 2017. Au matin du 6 mars, en présence de son alter ego Mary Barra, Carlos Tavares, le président du directoire du groupe PSA, a confirmé la reprise des marques Opel et Vauxhall. Une opération à concrétiser au cours de l'année 2017 qui "change la donne", pour le patron français, qui soulignait durant la conférence la féroce compétition qui sévit dans l'industrie automobile. "Cette acquisition change la donne pour PSA, car nous devenons une entreprise avec un chiffre d'affaires automobile de 55 milliards d'euros et une solide deuxième place sur le marché européen", derrière Volkswagen et devant son grand rival Renault, s'est félicité Carlos Tavares. En effet, sur la base des immatriculations officielles de l'année 2016, le groupe français va croître d'un tiers, en ajoutant pas moins de 1,2 million de véhicules annuels aux 3,15 millions qu'il a mis à la route l'an passé. 1,7 milliard d'euros de synergies Carlos Tavares a tenu à rassurer, le groupe PSA n'entend pas mener de campagne de restructuration aux dépens des employés des usines. Les marques Opel et Vauxhall comptent 40000 salariés, dont une large partie dans six usines de montage et cinq d'assemblage, en plus d'un centre d'ingénierie. Toutefois, le Français table sur la mise en place de synergies pour un montant de 1,7 milliard d'euros par an d'ici à 2026. Une part significative de cette somme devrait se matérialiser d'ici 2020, aidant notamment au regain d'Opel/Vauxhall qui, au cours des seize dernières années, a coûté 15 milliards de dollars à General Motors. La firme de Detroit sera intéressée à la réussite de l'opération. Elle va souscrire "des bons de souscription d'action (BSA) de PSA pour un montant de 0,65 milliard d'euros et d'une maturité de neuf ans", a-t-il été expliqué durant la conférence. Pour sa part "Opel/Vauxhall bénéficiera toujours des licences de propriété intellectuelle de GM jusqu'à l'adaptation progressive de ses véhicules aux plateformes de PSA dans les années à venir", a révélé le groupe PSA. Enfin, outre le rachat des marques Opel et Vauxhall pour 1,3 milliard d'euros, PSA va reprendre la filiale financière de GM Europe pour 900 millions d'euros, sous forme de coentreprise avec la banque française BNP Paribas. Au total, l'opération rapportera donc la somme de 2,2 milliards d'euros à General Motors.

Copyright photo : Groupe PSA