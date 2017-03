Peugeot 3008 élue Car of the Year 2017

La Peugeot 3008 a été élue Voiture de l’Année 2017, ce lundi 6 mars à Genève, par un jury de 58 journalistes européens. Deux véhicules français étaient présents parmi les sept finalistes.

Parmi trente véhicules sélectionnés lors de l’édition 2017 du Car of the Year, sept ont été sélectionnés en qualité de finalistes pour d’ultimes essais sur le circuit de Mortefontaine, en région parisienne. C’est à la veille de l’ouverture du salon de Genève à la presse qu’a été révélé le vote final.

Le SUV Peugeot a obtenu 319 points de la part du jury de 58 journalistes, contre 296 pour sa dauphine, l’Alfa Romeo Giulia. Dans cette liste de sept finalistes, la France était doublement représentée, avec également le Citroën C3, cinquième au classement définitif.

En plus d'être le cinquième modèle de Peugeot à obtenir le prix, le 3008 est le premier SUV de l'histoire a être sacré Car of the Year.

Classement final :