PGA cédé au groupe Frey

Porsche Holding regroupe les activités des marques du groupe Volkswagen au sein d'une nouvelle structure et cède l'ensemble des concessions PGA ne distribuant pas les marques du constructeur allemand au groupe Frey. C'est tout le paysage de la distribution automobile en France qui s'en trouve modifié.

C'est via un communiqué que le groupe Volkswagen France a officialisé la création d'une nouvelle structure de distribution, Volkswagen Group Retail France (VGRF), laquelle regroupera "probablement à partir de l'été 2017", les sites en propres du constructeur mais aussi toutes les concessions du groupe PGA, filiale de Porsche Holding Salzburg, distribuant les marques du groupe Volkswagen en France.

"Porsche Holding souhaite opérer une évolution stratégique de ses activités de distribution en France. Nous souhaiterions regrouper dans notre nouvelle filiale VGRF les 19 points de vente du réseau propre actuel de VGF avec les 44 concessions du groupe PGA Motors qui représentent les concessions des marques du groupe Volkswagen", a précisé Alain Favey, CEO de Porsche Holding qui détenait jusqu'alors PGA Motors. La nouvelle entité VGRF devrait ainsi s'appuyer sur 1 900 employés pour un volume d'environ 30 000 VN par an.

Du coup, c'est aussi l'avenir du premier groupe de distribution français qui s'en retrouve modifié. En effet, le groupe PGA et les 193 points de vente restant (hors marques du groupe Volkswagen) est ainsi cédé au groupe Emil Frey, du même que les concessions du groupe PGA situées en Belgique (6 sites), Pologne (12) et aux Pays-Bas (50). Une transaction qui permet aussi et surtout au groupe Emil Frey de devenir le premier opérateur en France en récupérant près de 90 000 VN (PGA a écoulé au total, en 2015, 109 500 VN, 106 800 VO pour un CA de 3,9 milliards d'euros).



Jusqu'ici le groupe Frey exerçait en France avec une double casquette : celle de distributeur via Sivam-Automotion (Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Suzuki, Hyundai, dix points de vente à Paris et Lyon) et Motorcar (Ford à Coignières (78) Nanterre et Boulogne-Billancourt (92)), mais aussi celle d'importateur. Dans ce dernier cas, le groupe Frey gère en France les activités des marques Mitsubishi, Subaru et SsangYong. En Europe, le groupe Emil Frey est le troisième opérateur (source ICDP) avec un volume VN/VO de 237 000 unités pour un CA de 5,4 milliards d'euros en 2015.

Quant à PHS, la filiale du groupe Volkswagen compte un effectif en 2016 de 35 000 employés pour un volume de 750 650 VN et un CA de 21,1 milliards d'euros et s'appuie en Europe sur un réseau de 420 concessions dans 21 pays.