BMW FS porté par Mini et le VN

Les hausses de production en valeur et en volume de la captive du groupe BMW ont surtout reposé sur la marque Mini et le VN en 2016.

L'exercice écoulé a été particulièrement bénéfique pour BMW Financial Services. Inclus BMW Motorrad, les productions en valeur et en volume de la captive ont en effet progressé de respectivement 12,3% et 10,3% en 2016. BMW FS a enregistré l'an dernier une production financière totale de 969 millions d'euros avec 36668 dossiers de financement VN et VO traités entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces bons résultats sont surtout à mettre à l'actif de la marque Mini et du VN.

La financière a comptabilisé l'an dernier 10518 dossiers de financement VN avec Mini, soit une hausse de 25,3% par rapport à 2015 (+6,6% du côté de BMW, avec 14184 dossiers de financement VN). La production financière totale de la captive, avec la seule marque Mini, est ainsi passée de 182,1 millions d'euros en 2015 à 240,7 millions d'euros en 2016 (+32,2%). Du côté de BMW, elle a progressé d'un peu plus de 9%, à 510,6 millions d'euros. La seule production VO de BMW FS ? Elle s'est établie à 156,4 millions d'euros avec 8037 dossiers de financement comptabilisés, données correspondant respectivement à des hausses de 1,2% et 1,5% par rapport à 2015.