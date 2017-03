Deux nouvelles usines pour Plastic Omnium aux Etats-Unis

L'équipementier tricolore renforce son implantation au pays de l'Oncle Sam avec la construction deux nouveaux sites de production destinés aux constructeurs Premium, pour l'un, et aux constructeurs asiatiques, pour l'autre.

Après s'être récemment implanté à Chattanooga, dans le Tennessee, pour servir Volkswagen, et à Fairfax, dans le Kansas, pour aider le groupe General Motors, voilà que Plastic Omnium annonce la construction de deux nouveaux sites de production outre-Atlantique. L'usine de Greer (Caroline du Sud) livrera toutes les grandes pièces peintes de carrosserie extérieures des BMW X3, X4, X5, X6 et des futurs modèles de l’usine BMW mitoyenne de celle de Plastic Omnium tout en fournissant également Volvo, en Caroline du Sud, et Daimler, en Alabama.

La seconde prendra place dans le Tennessee et produira des systèmes à carburant pour les constructeurs japonais, fortement implantés aux Etats-Unis. Alors que leurs mises en service est attendue pour mi-2018, ces deux sites associés aux deux précédents emploieront près d'un millier de personnes. Ils porteront à 300 millions de dollars la somme investit par l'équipementier tricolore pour développer ses capacités de production sur ce marché.

Un choix stratégique qui s'inscrit dans le cadre du programme d’investissement de 2,5 milliards d’euros annoncé par le groupe sur la période 2016-2020, pour consolider la position de numéro un mondial de ses deux activités automobiles, les équipements extérieurs (15% de parts de marché mondial) et les systèmes à carburant (21% de parts de marché mondial). Le marché américain demeure à ce jour le premier contributeur au chiffre d'affaires du groupe après avoir généré, l'an passé, 1,4 milliard de dollars.